A Chapecoense viveu em 2016 a campanha mais marcante de sua história em competições internacionais. A equipe catarinense eliminou adversários tradicionais do continente e chegou à final da Copa Sul-Americana, quando enfrentaria o Atlético Nacional, da Colômbia. O acidente aéreo que vitimou 71 pessoas interrompeu a trajetória do time antes da decisão.

Após a tragédia, a Conmebol declarou a Chapecoense campeã da competição. No próximo domingo (29), dez anos depois do acidente, o clube prestará homenagens às vítimas com uma programação especial em Chapecó.

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O Lance! também preparou uma cobertura especial para marcar a data. Ao longo da semana, serão publicados depoimentos e histórias exclusivos, além de homenagens às vítimas e aos sobreviventes do acidente que marcou a vida de todos que trabalham com esporte.

Exposição e vigília na Arena Condá

As ações começam nesta terça-feira (24), na partida contra o Palmeiras, último adversário da Chapecoense antes da viagem para Medellín. Com o tema "Amizade, Respeito e Memória", as iniciativas previstas para o confronto buscam recordar as vítimas e destacar a relação construída entre os dois clubes após o acidente.

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A ligação entre as equipes também foi marcada pela solidariedade. Em 2017, o Palmeiras disputou um amistoso contra a Chapecoense e emprestou três jogadores para ajudar na reconstrução do elenco catarinense: o volante Amaral, o zagueiro Nathan e o lateral João Pedro.

Na sexta-feira (27), o Átrio Davi Barella Dávi, memorial localizado ao lado da Arena Condá, receberá a cantata Getsêmani, apresentação de música sacra da Igreja Católica. No mesmo espaço, será inaugurada a exposição "Pra Sempre Lembrados", com fotografias das vítimas compartilhadas por seus familiares. A mostra ficará aberta ao público até domingo (29).

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No sábado (28), véspera dos dez anos do acidente, a Chapecoense organizará uma vigília aberta à comunidade dentro da Arena Condá.

O domingo concentrará os principais atos da programação. Às 17h, o estádio receberá um culto ecumênico com representantes religiosos, familiares das vítimas, sobreviventes e moradores de Chapecó.

Às 18h30, será inaugurado um novo memorial permanente nas proximidades do portão da Ala Norte da Arena Condá. O espaço será dedicado à preservação da memória das pessoas que morreram na tragédia.

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Foto: AP: Andre Penner

Veja a programação

Terça-feira (24/11): homenagem às vítimas durante a partida entre Chapecoense e Palmeiras, último adversário do clube antes da viagem para Medellín.

homenagem às vítimas durante a partida entre Chapecoense e Palmeiras, último adversário do clube antes da viagem para Medellín. Sexta-feira (27/11): cantata de música sacra Getsêmani e abertura da exposição fotográfica Pra Sempre Lembrados, no Átrio Davi Barella Dávi. A mostra ficará aberta até domingo (29).

cantata de música sacra Getsêmani e abertura da exposição fotográfica Pra Sempre Lembrados, no Átrio Davi Barella Dávi. A mostra ficará aberta até domingo (29). Sábado (28/11): vigília aberta ao público dentro da Arena Condá.

vigília aberta ao público dentro da Arena Condá. Domingo (29/11), às 17h: culto ecumênico na Arena Condá, com representantes religiosos, familiares das vítimas, sobreviventes e comunidade.

culto ecumênico na Arena Condá, com representantes religiosos, familiares das vítimas, sobreviventes e comunidade. Domingo (29/11), às 18h30: inauguração de um novo memorial permanente próximo ao portão da Ala Norte da Arena Condá.

Relembre o acidente com a Chapecoense

A aeronave que transportava a delegação da Chapecoense caiu nas proximidades de Medellín, na Colômbia, em 29 de novembro de 2016. A equipe viajava para disputar o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional.

O acidente deixou 71 mortos, entre jogadores, dirigentes, funcionários do clube, jornalistas e tripulantes. Seis pessoas sobreviveram à queda. Após a tragédia, a Conmebol declarou a Chapecoense campeã da Copa Sul-Americana de 2016.