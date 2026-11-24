Chapecoense prepara homenagens pelos dez anos do acidente aéreo; veja programação
Clube terá exposição, vigília, culto ecumênico e inauguração de memorial em Chapecó; Lance! também publica especial sobre a tragédia
A Chapecoense viveu em 2016 a campanha mais marcante de sua história em competições internacionais. A equipe catarinense eliminou adversários tradicionais do continente e chegou à final da Copa Sul-Americana, quando enfrentaria o Atlético Nacional, da Colômbia. O acidente aéreo que vitimou 71 pessoas interrompeu a trajetória do time antes da decisão.
Após a tragédia, a Conmebol declarou a Chapecoense campeã da competição. No próximo domingo (29), dez anos depois do acidente, o clube prestará homenagens às vítimas com uma programação especial em Chapecó.
O Lance! também preparou uma cobertura especial para marcar a data. Ao longo da semana, serão publicados depoimentos e histórias exclusivos, além de homenagens às vítimas e aos sobreviventes do acidente que marcou a vida de todos que trabalham com esporte.
Exposição e vigília na Arena Condá
As ações começam nesta terça-feira (24), na partida contra o Palmeiras, último adversário da Chapecoense antes da viagem para Medellín. Com o tema "Amizade, Respeito e Memória", as iniciativas previstas para o confronto buscam recordar as vítimas e destacar a relação construída entre os dois clubes após o acidente.
A ligação entre as equipes também foi marcada pela solidariedade. Em 2017, o Palmeiras disputou um amistoso contra a Chapecoense e emprestou três jogadores para ajudar na reconstrução do elenco catarinense: o volante Amaral, o zagueiro Nathan e o lateral João Pedro.
Na sexta-feira (27), o Átrio Davi Barella Dávi, memorial localizado ao lado da Arena Condá, receberá a cantata Getsêmani, apresentação de música sacra da Igreja Católica. No mesmo espaço, será inaugurada a exposição "Pra Sempre Lembrados", com fotografias das vítimas compartilhadas por seus familiares. A mostra ficará aberta ao público até domingo (29).
No sábado (28), véspera dos dez anos do acidente, a Chapecoense organizará uma vigília aberta à comunidade dentro da Arena Condá.
O domingo concentrará os principais atos da programação. Às 17h, o estádio receberá um culto ecumênico com representantes religiosos, familiares das vítimas, sobreviventes e moradores de Chapecó.
Às 18h30, será inaugurado um novo memorial permanente nas proximidades do portão da Ala Norte da Arena Condá. O espaço será dedicado à preservação da memória das pessoas que morreram na tragédia.
Veja a programação
- Terça-feira (24/11): homenagem às vítimas durante a partida entre Chapecoense e Palmeiras, último adversário do clube antes da viagem para Medellín.
- Sexta-feira (27/11): cantata de música sacra Getsêmani e abertura da exposição fotográfica Pra Sempre Lembrados, no Átrio Davi Barella Dávi. A mostra ficará aberta até domingo (29).
- Sábado (28/11): vigília aberta ao público dentro da Arena Condá.
- Domingo (29/11), às 17h: culto ecumênico na Arena Condá, com representantes religiosos, familiares das vítimas, sobreviventes e comunidade.
- Domingo (29/11), às 18h30: inauguração de um novo memorial permanente próximo ao portão da Ala Norte da Arena Condá.
Relembre o acidente com a Chapecoense
A aeronave que transportava a delegação da Chapecoense caiu nas proximidades de Medellín, na Colômbia, em 29 de novembro de 2016. A equipe viajava para disputar o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional.
O acidente deixou 71 mortos, entre jogadores, dirigentes, funcionários do clube, jornalistas e tripulantes. Seis pessoas sobreviveram à queda. Após a tragédia, a Conmebol declarou a Chapecoense campeã da Copa Sul-Americana de 2016.
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