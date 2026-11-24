O técnico Clarence Seedorf destacou a importância da confiança e da coragem do elenco do Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (24), o neerlandês ressaltou a necessidade de transformar o discurso em atitudes dentro de campo para superar o momento delicado na competição.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Questionado sobre a confiança dos jogadores desde a sua chegada ao clube, o treinador afirmou que procurou resgatar características que considera naturais do elenco, como a competitividade. Seedorf também destacou a importância de fazer os atletas reconhecerem as próprias qualidades.

continua após a publicidade

— No futebol, atletas de alto rendimento automaticamente são pessoas competitivas. Então, a natureza desse elenco é de competir. É natural dele. Colocamos uma bola lá no meio e eles já vão competir. Mas, como em tudo na vida, passamos por momentos complicados. Aí, vem uma pessoa de fora, que tem credibilidade: você tem qualidade, isso, aquilo. Vocês já fizeram isso. Eu só lembrei as pessoas quem elas são. Claro, com trabalho. A pergunta é: como eles transformam palavras em ação. Me mostra que tem confiança. Significa ter coragem — declarou Seedorf.

O Corinthians enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Brasileirão. Dependendo da combinação de resultados, o Timão pode confirmar a permanência na elite ou ter o rebaixamento decretado no confronto contra o Grêmio, no domingo (29).

continua após a publicidade

Questionado sobre os possíveis cenários, Seedorf evitou projetar o compromisso diante dos gaúchos e reforçou que a experiência do elenco em partidas decisivas pode ser um diferencial neste momento da temporada.

— Nós não estamos com as mesmas maneiras de olhar as coisas. Estamos olhando para amanhã. Como fizemos até agora, é jogo por jogo, com confiança, nossa convicção. E com a força de olhar para cima. É a parte mais natural da gente. E traz confiança. É um time que já jogou finais e todos os jogos são finais. Como o time tem capacidade de jogar finais, dá confiança para a gente. Mas cada jogo vai ser diferente. Mas estamos preparados para dar tudo de nós — afirmou.

continua após a publicidade

Seedorf confirma disponibilidade de Garro

O meia Rodrigo Garro pode ser uma das novidades do Corinthians para o confronto diante do Atlético-MG. Recuperado de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho, sofrido durante o clássico contra o São Paulo, o argentino está à disposição da comissão técnica.

Apesar de confirmar que o meia participou integralmente das atividades, Seedorf evitou antecipar se o jogador será utilizado na partida em Belo Horizonte.

continua após a publicidade

— Eu não vou deixar claro que vai jogar. Ele estar disponível significa que pode ser que jogue. Ele está bem, treinou completamente, sem problemas. É um jogador a mais que temos para a reta final — disse o treinador.

Clarence Seedorf comanda treinamento do Corinthians antes do duelo contra o Atlético-MG (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 60 jogos disputados na temporada de 2026, com 22 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46%. Ao longo do ano, a equipe marcou 67 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.

continua após a publicidade

No Campeonato Brasileiro, o desempenho é inferior ao registrado na temporada. Em 35 rodadas, o Corinthians acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 38%. O time marcou 40 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, o equivalente a 1,2 por partida.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados na temporada. Em quatro partidas, o treinador neerlandês soma duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%. Nesse período, a equipe marcou oito gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, aproximadamente 0,8 por confronto.

continua após a publicidade

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão