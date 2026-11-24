O Corinthians se manifestou, nesta terça-feira (24), sobre o pedido de intervenção judicial temporária apresentado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Em nota oficial, o clube demonstrou preocupação com a medida, questionou a necessidade da ação e destacou que o pedido não produz efeitos imediatos sobre a atual administração.

A diretoria corintiana afirmou que, caso seja confirmado o ingresso da ação, apresentará sua manifestação à Justiça para esclarecer os fatos e demonstrar as iniciativas adotadas pela atual gestão para solucionar os problemas da instituição.

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Um dos pontos questionados pelo Corinthians foi o momento escolhido pelo Ministério Público para apresentar o pedido, a poucos dias das eleições gerais do clube. O pleito está marcado para o próximo sábado (28), quando os associados escolherão o novo presidente e os conselheiros trienais.

— Causa ainda mais estranheza que o pedido de intervenção tenha sido apresentado a poucos dias das eleições gerais no Corinthians — diz trecho do comunicado.

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O clube também manifestou preocupação com os possíveis impactos da intervenção nas negociações em andamento, nas iniciativas de recuperação financeira e no funcionamento das atividades administrativas e esportivas, especialmente em meio à luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Na nota, o Corinthians destacou o recente pedido de tutela cautelar como parte do processo de reestruturação de suas dívidas, além das negociações com a Caixa Econômica Federal relacionadas ao pagamento da Neo Química Arena.

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A diretoria também afirmou ter atendido integralmente às solicitações de esclarecimentos e documentos feitas pelo Ministério Público nos últimos meses.

Entenda o pedido de intervenção

O Ministério Público solicitou à Justiça uma intervenção temporária de três meses no Corinthians, com o afastamento do presidente Osmar Stabile e do vice-presidente Armando Mendonça. Caso a medida seja concedida, uma comissão formada por três pessoas sem vínculos com o clube assumirá a administração da instituição.

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Conforme apurou o LANCE!, que teve acesso ao documento, o pedido está fundamentado na crise financeira, política e administrativa do clube, além das deficiências nos mecanismos internos de fiscalização e governança.

A solicitação será analisada pela 1ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Veja a nota completa do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista recebe com preocupação a notícia sobre um eventual pedido de intervenção judicial em sua administração, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e esclarece que eventual pedido formulado pelo Ministério Público não constitui uma decisão judicial e, por si só, não produz efeitos sobre a administração do Corinthians.

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Caso se confirme o ingresso do pedido do MP, o Corinthians fará sua manifestação nos autos para esclarecer todos os fatos para o juízo da causa, com o intuito de demonstrar que a administração vem atuando incansavelmente para equacionar os problemas enfrentados pelo clube.

Enquanto isso, permanecem inalterados o funcionamento da instituição e as atribuições de seus órgãos estatutários.

Ainda, o Corinthians reforça que protocolou recentemente um pedido de tutela cautelar, como parte de um amplo processo de reestruturação de seu endividamento sugerindo inclusive acompanhamento judicial, demonstrando de maneira concreta, o compromisso atual com a transparência, recuperação financeira e a sustentabilidade econômica do Clube.

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Além disso, ao longo dos últimos meses, mesmo na ausência de obrigação legal, o Corinthians atendeu integralmente aos pedidos de esclarecimentos e de todos os documentos requeridos pelo Ministério Público, em uma demonstração inequívoca de transparência, boa-fé e colaboração institucional.

Paralelamente, o Clube mantém negociações importantes com seus parceiros, como, por exemplo, o pagamento da Neo Química Arena junto à Caixa Econômica Federal, uma das questões mais relevantes para o equilíbrio financeiro e o futuro da instituição.

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Causa ainda mais estranheza que o pedido de intervenção tenha sido apresentado a poucos dias das eleições gerais no Corinthians, marcada para o próximo sábado (28), quando os associados terão a oportunidade de exercer democraticamente o direito de escolher o futuro mandatário do Clube e os novos Conselheiros Trienais, em conformidade com seu Estatuto Social vigente.

Diante desse cenário, o Sport Club Corinthians Paulista questiona a necessidade e a oportunidade de uma medida de tamanha excepcionalidade, cujos desdobramentos podem comprometer as negociações em andamento e iniciativas de recuperação financeira, estabilidade institucional e o regular funcionamento de suas atividades administrativas e esportivas, inclusive em um momento crucial no Campeonato Brasileiro.