Inter x Corinthians: Vitinho marca gol mais rápido do Brasileirão
Atacante abriu o placar aos 43 segundos da primeira etapa
O Internacional abriu o placar contra o Corinthians com um gol de Vitinho, marcado aos 43 segundos do primeiro tempo, nesta quarta-feira (7), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O lance se tornou o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro de 2026.
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O Internacional começou a partida em ritmo intenso e precisou de menos de um minuto para balançar as redes. Após uma disputa de bola no meio-campo, Alan Patrick encontrou Vitinho com um belo passe. O atacante finalizou com força e abriu o placar para a equipe gaúcha.
O gol de Vitinho foi o mais rápido do Brasileirão de 2026 até o momento, superando a marca de Steven Mendoza, que havia balançado as redes aos 53 segundos na vitória do Athletico-PR por 2 a 1 sobre o Cruzeiro. Na terceira posição aparece Agustín Canobbio, que marcou aos 55 segundos no triunfo do Vasco por 3 a 2 sobre o Fluminense.
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A lista dos cinco gols mais rápidos da competição também conta com Alef Manga, que marcou após um minuto e 16 segundos no empate por 1 a 1 entre Remo e Palmeiras, e Tomás Cuello, autor de um gol aos um minuto e 25 segundos na vitória do Atlético-MG por 1 a 0 sobre o Internacional.
Internacional e Corinthians em crise
O Internacional vem de derrota por 1 a 0 para o São Paulo, fora de casa, pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado por Jonathan Calleri, em cobrança de pênalti.
A equipe ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento. A equipe soma 33 pontos em 28 partidas, com seis vitórias, 10 empates e 12 derrotas. O time gaúcho marcou 30 gols e sofreu 36, com saldo negativo de seis.
O Corinthians, por sua vez, vem de duas derrotas consecutivas: por 3 a 1 para o Fluminense, em casa, pelo Brasileirão, e por 1 a 0 para o Estudiantes de La Plata, pela Copa Libertadores, também como mandante.
Na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians soma 38 pontos em 28 partidas, com oito vitórias, oito empates e 12 derrotas. O Timão marcou 29 gols e sofreu 32, com saldo negativo de três, e está cinco pontos acima do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.
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