Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Inter x Corinthians: Vitinho marca gol mais rápido do Brasileirão

Atacante abriu o placar aos 43 segundos da primeira etapa

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
07/10/2026 20:04
Favorite o Lance! no Google
Vitinho comemora gol marcado
Vitinho marcou aos 43 segundos e abriu o placar para o Internacional diante do Corinthians (Foto: Max Peixoto/DiaEsportivo/Folhapress)

O Internacional abriu o placar contra o Corinthians com um gol de Vitinho, marcado aos 43 segundos do primeiro tempo, nesta quarta-feira (7), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O lance se tornou o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro de 2026.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Internacional começou a partida em ritmo intenso e precisou de menos de um minuto para balançar as redes. Após uma disputa de bola no meio-campo, Alan Patrick encontrou Vitinho com um belo passe. O atacante finalizou com força e abriu o placar para a equipe gaúcha.

continua após a publicidade

O gol de Vitinho foi o mais rápido do Brasileirão de 2026 até o momento, superando a marca de Steven Mendoza, que havia balançado as redes aos 53 segundos na vitória do Athletico-PR por 2 a 1 sobre o Cruzeiro. Na terceira posição aparece Agustín Canobbio, que marcou aos 55 segundos no triunfo do Vasco por 3 a 2 sobre o Fluminense.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

A lista dos cinco gols mais rápidos da competição também conta com Alef Manga, que marcou após um minuto e 16 segundos no empate por 1 a 1 entre Remo e Palmeiras, e Tomás Cuello, autor de um gol aos um minuto e 25 segundos na vitória do Atlético-MG por 1 a 0 sobre o Internacional.

continua após a publicidade
Vitinho comemora gol marcado
Internacional e Corinthians se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão (Foto: Max Peixoto/DiaEsportivo/Folhapress)

Internacional e Corinthians em crise

O Internacional vem de derrota por 1 a 0 para o São Paulo, fora de casa, pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado por Jonathan Calleri, em cobrança de pênalti.

A equipe ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento. A equipe soma 33 pontos em 28 partidas, com seis vitórias, 10 empates e 12 derrotas. O time gaúcho marcou 30 gols e sofreu 36, com saldo negativo de seis.

continua após a publicidade

O Corinthians, por sua vez, vem de duas derrotas consecutivas: por 3 a 1 para o Fluminense, em casa, pelo Brasileirão, e por 1 a 0 para o Estudiantes de La Plata, pela Copa Libertadores, também como mandante.

Na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians soma 38 pontos em 28 partidas, com oito vitórias, oito empates e 12 derrotas. O Timão marcou 29 gols e sofreu 32, com saldo negativo de três, e está cinco pontos acima do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Vitinho do Internacional finalizando

Futebol Nacional

Veja gol em Internacional x Corinthians: Vitinho abre o placar

Há 32 minutos
Pedro Emanuel, técnico do Vasco, durante jogo com o Grêmio

Vasco

Pedro Emanuel define substituto de Gómez na escalação do Vasco

Há 36 minutos
Tite durante treino do Botafogo para enfrentar o Vasco

Botafogo

Com desfalque de última hora, Tite escala o Botafogo para enfrentar o Vasco

Há 36 minutos
Álvaro Montoro, do Botafogo, em ação contra o Cruzeiro

Botafogo

Montoro se lesiona e é desfalque do Botafogo contra Vasco

Há 54 minutos
Neymar faz sinal de positivo em treino (Fotos Raul Baretta Santos FC.

Santos

Com Neymar, Santos divulga lista de relacionados para enfrentar o Flamengo

Há 1 hora
Camisa do Corinthians para o confronto contra o Internacional

Corinthians

Yuri Alberto joga? Corinthians está escalado para enfrentar o Internacional

Há 1 hora
Mais LANCE!
Vasco x Botafogo

Como assistir Botafogo x Vasco no Prime Video

Brasileirão Série A 2026 - Athletico PR x Atlético Mineiro

Athletico-PR x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians terá Jota.ai como patrocinador máster contra o Internacional (Foto: Divulgação/Corinthians)

Veja quanto o Corinthians faturou com novo patrocinador máster pontual

Camisa do Corinthians

Corinthians agradece Esportes da Sorte e esclarece futuro da parceria

Corinthians suspende contrato com a Fatal Fans

Sem bets, Corinthians acerta patrocinador máster pontual para a camisa

Leilão instituto Galo (reprodução Atlético)

Peças exclusivas e celebridades: Atlético e Instituto Galo realizam 'Leilão de Gala'

nova camisa do Santos

Santos ganha nova fonte de receita com acordo intermediado pela família de Neymar

Gabriel De Alba e Marcos Lamacchia

Novos investidores marcam encontro entre Botafogo e Vasco no Nilton Santos

Brasileirão Série A 2026 - Santos x Flamengo

Santos x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Barba em treinamento no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Escalação: As opções de Domínguez no Atlético contra o Athletico-PR

Thiago Silva exibe diploma

Thiago Silva, Felipe Melo, Guerrero e mais: veja quem pagou até R$ 100 mil por falsas licenças vendidas por Mancuso

Jhonata Robert (Foto: Divulgação/Criciuma)

Jhonata Robert celebra evolução do Criciúma e mira acesso direto na Série B: 'Cada jogo é uma final'

Alan Franco viagem pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético ainda tem dúvidas sobre convocados para duelo com o Athletico-PR: veja a situação