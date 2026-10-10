A Inter de Limeira enfrenta a Ferroviária neste sábado (10), às 17h (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela última rodada do quadrangular do acesso da Série C do Campeonato Brasileiro.

O confronto decisivo para ambas as equipes pode marcar o retorno do Leão da Paulista à Série B após mais de 30 anos. A última participação do clube na segunda divisão nacional ocorreu em 1991. Além da fase importante dentro de campo, fora dele, já ocorre a transição para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), projeto que conta com o envolvimento dos pentacampeões mundiais Ronaldo Nazário e Roberto Carlos.

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Assinaturas em andamento e transição nos departamentos

A operação da SAF na Inter de Limeira é liderada por Enrico Ambrogini e conta com um grupo de investidores que reúne os pentacampeões mundiais Ronaldo Nazário e Roberto Carlos, além de outros parceiros.

A proposta atual começou a ser desenhada em dezembro de 2025 pelo executivo Enrico Ambrogini, com avanço nas negociações em março de 2026 e assinatura do Memorando de Entendimentos (MOU) em maio.

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Após a aprovação da constituição da SAF, com pareceres favoráveis do Conselho Deliberativo, da Comissão SAF e do Conselho Fiscal da Inter, em setembro deste ano, o processo burocrático para assinatura do contrato segue em andamento.

SAF começa a assumir departamentos no clube

Segundo apuração do Lance!, a previsão é que todo o processo de assinatura seja concluído em dezembro deste ano. O grupo investidor vai adquirir 80% das ações da SAF, enquanto a associação civil do clube manterá 20%, com a possibilidade da SAF adquirir mais 10% no futuro.

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Além disso, de acordo com a reportagem, profissionais indicados pela nova gestão já começaram a assumir departamentos estratégicos para alinhar o clube às diretrizes do grupo liderado por Enrico.

A nova estrutura conta com a entrada do administrador Marcos Calazans, que passou a comandar as áreas de Marketing, Negócios, Parcerias, Patrocínios, Comunicação e Operações. No futebol, o clube acertou a chegada do gerente Carlos Henrique Carvalho, ex-supervisor do Cruzeiro. Embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente, o profissional já atua na logística e no planejamento do elenco. Além do próprio Enrico estar cada vez mais presente no dia a dia do clube.

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Transição discreta, somada ao acesso para a Série B, pode ajudar

Todo esse movimento vem sendo conduzido de forma discreta. O grupo envolvido entende o momento decisivo vivido pelo time no campeonato e optou por não fazer mudanças radicais na estrutura para não interferir na campanha do acesso.

O retorno à segunda divisão já estava no planejamento original da SAF, mas a expectativa inicial era atingir a meta em um prazo de dois a três anos. Um eventual acesso neste sábado trará um acréscimo financeiro e poderá acelerar o cronograma de investimentos do grupo.

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Presença de Ronaldo e Roberto Carlos nos bastidores

Os pentacampeões mundiais já marcaram presença nos bastidores da Inter de Limeira. Ronaldo se reuniu com um grupo de conselheiros em um hotel durante a fase de negociações. Roberto Carlos, por sua vez, acompanhou um treino da equipe, há cerca de dois meses.Segundo relatos obtidos pelo Lance!, o ex-lateral fez uma visita surpresa ao estádio, permaneceu por cerca de 20 minutos e tirou fotos com os atletas.

Em entrevista concedida em abril deste ano, Ronaldo havia ressaltado que o projeto estava avançando sob o comando de Enrico. Na mesma linha, Roberto Carlos confirmou em maio ter sido convidado pelo Fenômeno para integrar a sociedade, indicando a intenção de expandir os investimentos para outros clubes no futuro.

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Roberto Carlos se juntará a Enrico Ambrogini e Ronaldo na Inter de Limeira (Foto: Divulgação)<br>

O que a Inter de Limeira precisa fazer para se classificar para a Série B?

Para alcançar o feito de voltar à Série B após mais de 30 anos, a equipe comandada por Matheus Costa precisa vencer o confronto para se classificar sem depender de outros resultados e chegar à final do torneio.

A Inter de Limeira também pode garantir a vaga mesmo sem vencer. O empate ou uma derrota por apenas um gol de diferença ainda coloca o clube na Série B, desde que o Brusque não vença o Paysandu.

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Os dois líderes de grupo se enfrentam na final da Série C em jogos de ida e volta, nos dias 18 e 25 de outubro. O título também garante vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Situação do Grupo B

1 . Ferroviária = 8 pontos (2 vitórias, 2 empates e 1 derrota / Saldo de gols = 1) 2 . Inter de Limeira = 7 pontos (1 vitória e 4 empates / Saldo de gols = 2) 3 . Brusque = 6 pontos (1 vitória, 3 empates e 1 derrota / Saldo de gols = 0) 4 . Paysandu = 4 pontos (1 vitória, 1 empate e três derrotas / Saldo de gols = -3)