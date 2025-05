A bola vai rolar em clima festivo de Dias das Mães! A rodada 8 do Campeonato Brasileiro começa neste sábado com cinco jogos, segue no "domingão materno" com quatro partidas, e termina na segunda com um jogo isolado. O Lance! consultou o "Zebrólogo", e nosso especialista em zebras apontou possibilidades de surpresas em algumas partidas deste fim de semana das mães (não necessariamente no domingo).

Um clássico regional é o destaque do domingo: o "Choque-Rei". Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar na Arena Barueri, já que o Allianz Parque será palco do show da banda System of a Down. Porém, no dia seguinte, o estádio do Verdão recebe o jogo entre Santos e Ceará, já que o Peixe enfrentou questões burocráticas para jogar no Pacaembu.

Além do duelo paulista, mais dois jogos põem frente a frente times do G-12 do Brasil, os dois também no domingo: Atlético-MG x Fluminense e Botafogo x Internacional.

Entenda o Zebrólogo

A cotação do "Zebrólogo" do Lance! vai de um (🦓) a cinco emojis de zebrinhas (🦓🦓🦓🦓🦓). Quanto mais emojis, mais a zebra tem chance de acontecer. Ou seja, uma cotação de cinco zebrinhas significa que o favorito corre sério risco de perder. Enquanto apenas uma zebrinha significa que ela tem pouca força para surpreender o "mais forte". Se ela não aparecer, é sinal que o jogo é duro: qualquer resultado não significa um "quadrúpede de pijama".

Jogos da rodada 8

Fortaleza x Juventude 🦓

Sábado (10/5), às 16h, no Presidente Vargas (TV: Premiere). Quando as coisas pareciam difíceis para o Fortaleza, eis que uma goleada revigorou os ânimos da equipe nordestina: os 4 a 0 sobre o Colo-Colo. E o adversário deste sábado pode ajudar na recuperação do Tricolor. O Juventude perdeu todos os jogos fora de casa. Já não vence há quatro partidas, sendo duas delas no Alfredo Jaconi, perdendo a fama de ótimo mandante que conquistou nos dois primeiros jogos em casa. Cotação mínima no Zebrólogo.

Útimos cinco jogos do Fortaleza:

6/5 - Fortaleza 4 x 0 Colo-Colo (Libertadores) 🟢

2/5 - São Paulo 0 x 0 Fortaleza (Brasileirão) 🟡

29/4 - Retrô 1 x 1 Fortaleza (Copa do Brasil) 🟡

26/4 - Sport 0 x 0 Fortaleza (Brasileirão) 🟡

23/4 - Atlético Bucaramanga 1 x 1 Fortaleza (Libertadores) 🟡

Últimos cinco jogos do Juventude:

5/5 - Juventude 0 x 1 Atlético-MG (Brasileirão) 🔴

26/4 - Internacional 3 x 1 Juventude (Brasileirão) 🔴

20/4 - Juventude 2 x 2 Mirassol (Brasileirão) 🟡

16/4 - Flamengo 6 x 0 Juventude (Brasileirão) 🔴

12/4 - Juventude 2 x 1 Ceará (Brasileirão) 🟢

Mirassol x Corinthians 🦓

Sábado (10/5), às 18h30, no Maião (TV: Prime Video). Depois de um bom começo no Brasileirão, os três resultados mais recentes do Mirassol fizeram a equipe do interior paulista cair na real: com sete pontos em sete jogos, está em 16º lugar, último posto antes da zona de rebaixamento. Boa chance para o Corinthians aproveitar, seguir no embalo da vitória sobre o Internacional e subir na classificação para encostar nos líderes. Muito difícil acontecer uma zebrinha.

Últimos cinco jogos do Mirassol:

5/5 - Bragantino 1 x 0 Mirassol (Brasileirão) 🔴

26/4 - Mirassol 2 x 2 Atlético-MG (Brasileirão) 🟡

20/4 - Juventude 2 x 2 Mirassol (Brasileirão) 🟡

16/4 - Mirassol 4 x 1 Grêmio (Brasileirão) 🟢

13/4 - Bahia 1 x 1 Mirassol (Brasileirão) 🟡

Últimos cinco jogos do Corinthians:

6/5 - Corinthians 1 x 1 América de Cali (Sul-Americana) 🟡

3/5 - Corinthians 4 x 2 Internacional (Brasileirão) 🟢

30/4 - Novorizontino 0 x 1 Corinthians (Copa do Brasil) 🟢

27/4 - Flamengo 4 x 0 Corinthians (Brasileirão) 🔴

24/4 - Corinthians 1 x 0 Racing-URU (Sul-Americana) 🟢

Grêmio x Bragantino

Sábado (10/5), às 18h30, na Arena do Grêmio (TV: Premiere). A vitória do Grêmio sobre o Santos serviu para dar um respiro no Tricolor, pelo menos na tabela de classificação. Mas o empate sem gols diante do peruano Atlético Grau, pela Copa Sul-Americana, mostrou que o time ainda tem muito a recuperar. Ainda mais diante do sempre surpreendente Bragantino, um vice-colocado com a mesma pontuação que o líder, e que venceu dois dos três jogos como visitante neste Brasileirão. Resultado algum pode ser chamado de zebra.

Últimos cinco jogos do Grêmio:

7/5 - Atlético Grau 0 x 0 Grêmio (Sul-Americana) 🟡

4/5 - Grêmio 1 x 0 Santos (Brasileirão) 🟢

30/4 - CSA 3 x 2 Grêmio (Copa do Brasil) 🔴

27/4 - Vitória 1 x 1 Grêmio (Brasileirão) 🟡

24/4 - Godoy Cruz 2 x 2 Grêmio (Sul-Americana) 🟡

Últimos cinco jogos do Bragantino:

5/5 - Bragantino 1 x 0 Mirassol (Brasileirão) 🟢

1/5 - Criciúma 1 x 0 Bragantino (Copa do Brasil) 🔴

27/4 - Santos 1 x 2 Bragantino (Brasileirão) 🟢

20/4 - Bragantino 1 x 0 Cruzeiro (Brasileirão) 🟢

16/4 - Sport 0 x 1 Bragantino (Brasileirão) 🟢

Vitória x Vasco 🦓🦓🦓

Sábado (10/5), às 18h30, no Barradão (TV: Premiere). A situação anda bem ruim para Vitória e Vasco, o que faz deste encontro o "duelo da crise". O time baiano está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, não vence há cinco jogos, nos quais teve três empates e duas derrotas. Do lado cruz-maltino, que só contará com o novo técnico Fernando Diniz no meio da semana, a situação é ainda mais preocupante: são sete jogos sem vencer, sendo o último deles uma goleada inédita de um time brasileiro para um venezuelano. Um triunfo neste jogo pode alivar para o vencedor e afundar ainda mais o derrotado. Por isso, o alerta do Zebrólogo para três listradinhas para o confronto, pelo fato do Leão jogar em casa.

Últimos cinco jogos do Vitória:

6/5 - Vitória 1 x 1 Defensa y Justicia (Sul-Americana) 🟡

3/5 - Ceará 1 x 0 Vitória (Brasileirão) 🔴

27/4 - Vitória 1 x 1 Grêmio (Brasileirão) 🟡

23/4 - Vitória 0 x 1 Cerro Largo (Sul-Americana) 🔴

20/4 - Fluminense 1 x 1 Vitória (Brasileirão) 🟡

Últimos cinco jogos do Vasco:

7/5 - Puerto Cabello 4 x 1 Vasco (Sul-Americana) 🔴

4/5 - Vasco 0 x 1 Palmeiras (Brasileirão) 🔴

1/5 - Operário-PR 1 x 1 Vasco (Copa do Brasil) 🟡

27/4 - Cruzeiro 1 x 0 Vasco (Brasileirão) 🔴

22/4 - Vasco 0 x 0 Lanús (Sul-Americana) 🟡

Vasco sofre goleada do venezuelano Puerto Cabello (foto: Juan BARRETO / AFP).

Flamengo x Bahia

Sábado (10/5), às 21h, no Maracanã (TV: Sportv e Premiere). Os últimos dois compromissos do Flamengo acenderam um alarme no time rubro-negro. A queda de rendimento já fez desaparecer o feito da goleada sobre o Corinthians, e a necessidade de recuperação é imediata, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Para o Bahia, a situação que já foi preocupante agora está mais tranquila, mesmo com a derrota de virada para o Nacional-URU, na Fonte Nova. E o Tricolor baiano ainda não foi derrotado em casa nesta edição da Série A. E o técnico do Bahia, Rogério Ceni, nunca venceu o Flamengo em sua carreira de treinador. Jogo duro, não tem zebra.

Últimos cinco jogos do Flamengo:

7/5 - Central Córdoba 1 x 1 Flamengo (Libertadores) 🟡

4/5 - Cruzeiro 2 x 1 Flamengo (Brasileirão) 🔴

1/5 - Botafogo-PB 0 x 1 Flamengo (Brasileirão) 🟢

27/4 - Flamengo 4 x 0 Corinthians (Brasileirão) 🟢

22/4 - LDU 0 x 0 Flamengo (Libertadores) 🟡

Últimos cinco jogos do Bahia:

7/5 - Bahia 1 x 3 Nacional-URU (Libertadores) 🔴

3/5 - Bahia 1 x 0 Botafogo (Brasileirão) 🟢

30/4 - Paysandu 0 x 1 Bahia (Copa do Brasil) 🟢

27/4 - Palmeiras 0 x 1 Bahia (Brasileirão) 🟢

24/4 - Bahia 1 x 0 Atlético Nacional (Libertadores) 🟢

Sport x Cruzeiro 🦓

Domingo (11/5), às 16h, na Ilha do Retiro (TV: Premiere). O Cruzeiro deu demonstrações de que pode engrenar no Brasileirão ao vencer o Flamengo em um verdadeiro duelo tático no domingo passado. Méritos do técnico Leonardo Jardim, que começa a entender o elenco, ainda mais depois da dispensa do atacante Dudu. O tropeço e a consequente eliminação na Copa Sul-Americana pode deixar o caminho ainda mais livre para o time mineiro se concentrar no campeonato nacional. Do outro lado, lanterna da competição, o Sport busca a primeira vitória, agora sob o comando do treinador português António Oliveira. Chance mínima de zebra.

Últimos cinco jogos do Sport:

3/5 - Fluminense 2 x 1 Sport (Brasileirão) 🔴

26/4 - Sport 0 x 0 Fortaleza (Brasileirão) 🟡

19/4 - Corinthians 2 x 1 Sport (Brasileirão) 🔴

16/4 - Sport 0 x 1 Bragantino (Brasileirão) 🔴

12/4 - Vasco 3 x 1 Sport (Brasileirão) 🔴

Últimos cinco jogos do Cruzeiro:

7/5 - Mushuc Runa 1 x 1 Cruzeiro (Sul-Americana) 🟡

4/5 - Cruzeiro 2 x 1 Flamengo (Brasileirão) 🟢

1/5 - Cruzeiro 2 x 0 Vila Nova (Copa do Brasil) 🟢

27/4 - Cruzeiro 1 x 0 Vasco (Brasileirão) 🟢

24/4 - Palestino 2 x 1 Cruzeiro (Sul-Americana) 🔴

Palmeiras x São Paulo

Domingo (11/5), às 17h30, na Arena Barueri (TV: Globo e Premiere). Clássico é clássico e vice-versa, reza a lenda das frases clássicas atribuídas a algum jogador folclórico de futebol. Equilíbrio à parte, porém, é inegável a evolução do líder Palmeiras nas últimas partidas, com exceção do tropeço para o Bahia: nos últimos dez jogos, foram nove vitórias. Por outro lado, o São Paulo, último invicto do Brasileirão — já são 12 partidas seguidas sem perder —, tem mostrado disposição para ao menos buscar empates preciosos: foram sete neste período. Mesmo assim, nunca existirá zebra em Choque-Rei.

Últimos cinco jogos do Palmeiras:

7/5 - Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras (Libertadores) 🟢

4/5 - Vasco 0 x 1 Palmeiras (Brasileirão) 🟢

30/4 - Ceará 0 x 1 Palmeiras (Copa do Brasil) 🟢

27/4 - Palmeiras 0 x 1 Bahia (Brasileirão) 🔴

24/4 - Bolívar 2 x 3 Palmeiras (Libertadores) 🟢

Últimos cinco jogos do São Paulo:

6/5 - Alianza Lima 0 x 2 São Paulo (Libertadores) 🟢

2/5 - São Paulo 0 x 0 Fortaleza (Libertadores) 🟡

29/4 - São Paulo 2 x 1 Náutico (Copa do Brasil) 🟢

26/4 - Ceará 1 x 1 São Paulo (Brasileirão) 🟡

23/4 - Libertad 0 x 2 São Paulo (Libertadores) 🟢

Estêvão e Vitor Roque: forças do Palmeiras (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Atlético-MG x Fluminense

Domingo (11/5), às 17h30, na Arena MRV (TV: Globo e Premiere). O Fluminense até vive um momento de mais otimismo que o rival Atlético-MG. Em quinto lugar, com 13 pontos, quatro vitória em sete jogos, o Tricolor chega a Belo Horizonte com chance de vencer. O Galo, em 10º, com nove pontos e duas vitórias, busca recuperação: só dois pontos o separam da temida zona de rebaixamento. E dos últimos 12 jogos, venceu apenas três vezes. É duelo que nenhum resultado pode se chamar de zebra.

Últimos cinco jogos do Atlético:

8/5 - Iquique 3 x 2 Atlético (Sul-Americana) 🔴

5/5 - Juventude 0 x 1 Atlético (Brasileirão) 🟢

29/4 - Maringá 2 x 2 Atlético (Copa do Brasil) 🟡

26/4 - Mirassol 2 x 2 Atlético (Brasileirão) 🟡

23/4 - Caracas 1 x 1 Atlético (Sul-Americana) 🟡

Últimos cinco jogos do Fluminense:

8/5 - GV San José 1 x 0 Fluminense (Sul-Americana) 🔴

3/5 - Fluminense 2 x 1 Sport (Brasileirão) 🟢

29/4 - Fluminense 1 x 0 Aparecidense (Copa do Brasil) 🟢

26/4 - Botafogo 2 x 0 Fluminense (Brasileirão) 🔴

23/4 - Unión Española 1 x 1 Fluminense (Sul-Americana) 🟡

Botafogo x Internacional

Domingo (11/5), às 20h, no Nilton Santos (TV: Record, Cazé TV e Premiere). Botafogo e Internacional são dois daqueles times que venceram duas partidas nas sete rodadas do Brasileirão: são seis clubes ao todo, alguns empatam mais, outros menos. É o popular meio de tabela: precisa engrear uma sequência de bons resultados para colar nos líderes. Para o time gaúcho, que parecia embalar na disputa pelos primeiros lugares, a derrota para o Corinthians frustrou os planos colorados. O mesmo efeito teve o 1 a 0 para o Bahia sofrido pelo Glorioso. Promessa de jogaço, o Zebrólogo nem chegou perto.

Últimos cinco jogos do Botafogo:

6/5 - Carabobo 1 x 2 Botafogo (Libertadores) 🟢

3/5 - Bahia 1 x 0 Botafogo (Brasileirão) 🔴

30/4 - Botafogo 4 x 0 Capital-DF (Brasileirão) 🟢

26/4 - Botafogo 2 x 0 Fluminense (Brasileirão) 🟢

23/4 - Estudiantes 1 x 0 Botafogo (Libertadores) 🔴

Últimos cinco jogos do Inter:

8/5 - Atlético Nacional 3 x 1 Internacional (Libertadores) 🔴

3/5 - Corinthians 4 x 2 Internacional (Brasileirão) 🔴

29/4 - Internacional 1 x 0 Maracanã (Copa do Brasil) 🟢

26/4 - Internacional 3 x 1 Juventude (Brasileirão) 🟢

22/4 - Internacional 3 x 3 Nacional-URU (Libertadores) 🟡

Santos x Ceará 🦓🦓🦓🦓

Segunda (12/5), às 20h, no Allianz Parque (TV: Sportv e Premiere). O duelo entre os alvinegros está de cabeça para baixo. O Ceará venceu o Vitória com o placar mínimo, no último sábado, no Presidente Vargas, e se manteve na parte de cima da tabela, em sétimo lugar. O Santos penou fora de casa, mas perdeu para o também desesperado Grêmio, e é a única equipe fora da Região Nordeste da zona de rebaixamento. Precisa se recuperar dentro de casa sob o risco de se afastar dos demais. O Zebrólogo aposta em quatro listradinhas para o Ceará surpreeender o Peixe na Vila.

Últimos cinco jogos do Santos:

4/5 - Grêmio 1 x 0 Santos (Brasileirão) 🔴

1/5 - Santos 1 x 1 CRB (Copa do Brasil) 🟡

27/4 - Santos 1 x 2 Bragantino (Brasileirão) 🔴

20/4 - São Paulo 2 x 1 Santos (Brasileirão) 🔴

16/4 - Santos 2 x 0 Atlético-MG (Brasileirão) 🟢

Últimos cinco jogos do Ceará:

3/5 - Ceará 1 x 0 Vitória (Brasileirão) 🟢

30/4 - Ceará 0 x 1 Palmeiras (Copa do Brasil) 🔴

26/4 - Ceará 1 x 1 São Paulo (Brasileirão) 🟡

21/4 - Bahia 1 x 0 Ceará (Brasileirão) 🔴

15/4 - Ceará 2 x 1 Vasco (Brasileirão) 🟢