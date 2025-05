Mais uma vez, a Arena do Grêmio não deve receber grande público para o jogo entre Grêmio e Red Bull Bragantino, neste sábado (10), às 18h30min, válido pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A projeção da gestora do estádio é de 20 mil torcedores. Até a manhã de sexta-feira (9), apenas 2.221 ingressos haviam sido vendidos.

A baixa procura acontece mesmo com promoção de Dia das Mães. Todas mulheres têm desconto de 50% no ingresso para os setores Gramado, Gold e Superior. Camarote e Superior Sul (torcida visitante) são exceções.

Média de público do Grêmio no Campeonato Brasileiro é baixa

A média de público nos quatro jogos realizados na Arena do Grêmio, até aqui, no Campeonato Brasileiro, é de 24.462 torcedores. O Tricolor Gaúcho já enfrentou Atlético-MG, Flamengo, Internacional e Santos como mandante na competição.

A ocupação, que não chega à metade da capacidade da Arena do Grêmio, é reflexo não só do alto preço dos ingressos, que gerou protesto da torcida na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Grau-PER, pela Copa Sul-Americana, no dia 8 de abril, mas também do fraco desempenho do Tricolor Gaúcho. O Grêmio venceu apenas um de seus últimos oito jogos, e ocupa a modesta 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, com oito pontos em sete partidas.

Protesto da torcida do Grêmio na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Grau-PER. (Foto: Reprodução/X)

Por sua vez, o Red Bull Bragantino é vice-líder do Brasileirão, com 16 pontos. Além da boa campanha do adversário, o Tricolor Gaúcho buscar superar retrospecto negativo diante do Massa Bruta. Foram apenas quatro vitórias do Imortal em 18 jogos entre as equipes até aqui.