De saída do Bahia, goleiro Marcos Felipe vai para a Turquia
Arqueiro tem contrato com o Tricolor até 2027
Depois de muitas reclamações da torcida, o Bahia faz mudança de goleiros no elenco. Diante da iminente chegada de João Paulo, Marcos Felipe está de saída do Tricolor. De acordo com a apuração do Lance!, o destino do atleta é o Eyüpspor, da primeira divisão turca. Ele tem contrato com o time baiano até 2027 e foi cedido por empréstimo.
Muito criticado por falhas em jogos recentes, Marcos Felipe chegou a ir para o banco de reservas em uma tentativa de Rogério Ceni de blindá-lo diante do momento de desconfiança. Ele fez 30 jogos nesta temporada, o último deles na derrota por 2 a 0 para o América de Cali (COL), nos playoffs da Sul-Americana, justamente um dos jogos em que o goleiro deixou a desejar.
Ronaldo, então, assumiu a posição mas não convenceu o torcedor. Por isso, o Tricolor está muito próximo de fechar a chegada de João Paulo, do Santos, por empréstimo.
— Eles vão ter que superar o momento mental adverso, o momento psicológico adverso. Quando a torcida adversária te vaia não tem problema. Quando é sua torcida que vaia, é preciso força mental. Sei que eles têm capacidade para exercer a função, eles têm a parte tática, técnica, tem as informações e a capacidade para executar. Mas eles vão precisar, com a confiança de todos dentro do clube, superar esse momento negativo — avisou Rogério Ceni depois da partida contra o Fluminense.
Com passagens por Fluminense e Macaé, Marcos Felipe chegou ao Bahia em 2023, foi bicampeão baiano e entrou em campo 147 vezes com a camisa azul, vermelha e branca.
