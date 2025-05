Entenda por que o Santos escolheu o Allianz Parque para atuar como mandante

Pela primeira vez na história, o Santos será mandante no Allianz Parque, a casa do Palmeiras. O Peixe recebe o Ceará, na próxima segunda-feira (12), às 20h, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Inicialmente, a diretoria do Alvinegro desejava mandar o jogo no Estádio do Pacaembu. No entanto, algumas burocracias, como o alvará vencido do estádio, impediram a realização da partida no local. Ainda assim, o clube queria contemplar a torcida da capital e, graças à boa relação com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, conseguiu encontrar uma solução.



Inaugurado em novembro de 2014, o Allianz Parque recebeu 15 confrontos entre o Santos e o Palmeiras. No retrospecto geral, foram 11 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota.

Os ingressos ainda não foram colocados à venda para a torcida santista, que terá capacidade reduzida devido aos shows programados no local para o fim de semana. Ainda assim, o clube deve registrar seu maior público e renda do ano.

O maior público da temporada na Vila Belmiro foi na reestreia de Neymar com a camisa 10, no dia 5 de fevereiro, em partida contra o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, 15.377 torcedores estiveram presentes. Já a maior renda foi registrada nas quartas de final do estadual, contra o Red Bull Bragantino, com um total de R$ 1.127.732,50.

O presidente Marcelo Teixeira prometeu contemplar os torcedores da capital paulista durante sua gestão. No ano passado, o time atuou duas vezes em estádios de rivais: no Morumbi e na Neo Química Arena, ambos com recorde de público.

O Allianz Parque também ajuda a aliviar o clima de pressão que se formou na Vila Belmiro, evitando uma carga emocional maior sobre jogadores e comissão técnica. No duelo contra o CRB, pela Copa do Brasil, o ambiente ficou hostil, com protestos da torcida e confrontos com a Polícia Militar.

Santos será mandante pela primeira vez no Allianz Parque; Peixe já enfrentou o Palmeiras em 15 partidas no estádio. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Santos jogando na capital:

No ano passado, o Santos disputou a semifinal do Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. Na ocasião, o time venceu por 3 a 1 e voltou a disputar uma semifinal do estadual após oito anos. O público total foi de 44.804 pessoas, estabelecendo, até então, o recorde de público no local na temporada.

Antes disso, o clube havia reunido 50.132 santistas no Morumbi, na partida contra o São Bernardo, válida pela 10ª rodada da primeira fase do estadual. Naquele dia, também quebrou o recorde de público na casa do rival.