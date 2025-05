Corinthians confirma desfalque para duelo com o Mirassol; veja os relacionados

O Corinthians finalizou a sua preparação para o duelo contra o Mirassol, neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. José Martínez passará por um processo cirúrgico dentário e não viaja com o grupo para o interior paulista.

No último jogo do Corinthians, o empate por 1 a 1 contra o América de Cali, na terça-feira (6), o venezuelano sentiu dores na coxa e foi substituído ainda na primeira etapa. José Martínez não participou dos treinos durante a semana, mas será desfalque por uma questão que extrapola o futebol.

A novidade fica pelo retorno de Matheuzinho aos relacionados. O jogador não esteve na última partida por determinação do departamento médico, que indicou um controle de carga. Garro, que voltou a realizar atividades no gramado, segue fora de combate e não viaja para Mirassol.

José Martínez não viajou com o grupo para Mirassol, onde o Corinthians joga pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Preparação

Dorival Júnior repetiu a estratégia dos últimos treinos e iniciou a atividade apresentando um vídeo com instruções táticas aos jogadores. Em seguida, o grupo foi até o gramado, onde realizaram dois exercícios táticos e jogadas de bola parada.

Veja os relacionados do Corinthians

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza e Matheus Donelli Laterais: Diego Palacios, Fabrizio Angileri, Léo Mana, Matheus Bidu e Matheuzinho Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres e João Pedro Tchoca Meias: Alex Santana, Carrillo, Breno Bidon, Charles, Igor Coronado, Maycon e Raniele Atacantes: Héctor Hernández, Memphis, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto

Próximo jogo

O próximo confronto do Corinthians será no estádio Campos Maia, em Mirassol. O duelo é válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Timão ocupa a oitava posição e busca a segunda vitória consecutiva na competição nacional.