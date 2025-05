Vasco anuncia contratação do técnico Fernando Diniz

O Vasco anunciou nesta sexta-feira (9) a contratação do técnico Fernando Diniz. O treinador assinou contrato até o fim de 2026 e retorna ao clube após passagem curta em 2021. A estreia será diante do Lanús-ARG, pela Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira (13); o diretor técnico Felipe segue no comando diante do Vitória, neste sábado (9).

Junto a Diniz, chegam ao Cruz-Maltino os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli. Os profissionais se apresentam no clube no próximo domingo (11), quando chegam ao Rio de Janeiro.

Confira a nota do Vasco sobre Fernando Diniz

"Fernando Diniz é o novo treinador do Vasco.

O Vasco da Gama informa que Fernando Diniz está de volta ao clube para assumir o comando da equipe até o final de 2026.

Com 51 anos e passagem pela Seleção Brasileira, Diniz conquistou a Libertadores da América em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024.

Além do treinador, os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli também chegam ao Gigante da Colina.

Os profissionais chegam ao Rio de Janeiro neste domingo (11) e estarão à frente da equipe na partida contra o Lanús, na próxima terça-feira (13).

Seja bem-vindo!"

Primeira passagem

Fernando Diniz treinou o Vasco em 2021, quando o clube ainda estava na Série B. Na ocasião, foram 12 partidas, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas, além de 12 gols feitos e 18 sofridos. O técnico não conseguiu levar o Cruz-Maltino ao acesso naquele ano e, até hoje, tem um sentimento que "ficou devendo" ao clube na primeira passagem.

