Adversários nesta rodada, Flamengo e Bahia reúnem volantes mais decisivos do último Brasileirão

Neste sábado (10), às 21h, o Maracanã será palco de um confronto direto pelo topo da tabela do Brasileirão. Em campo, pela oitava rodada, o terceiro colocado Flamengo, com 14 pontos, recebe o Bahia, que ocupa a sexta posição com dois pontos a menos e vem embalado por três triunfos seguidos na competição.

Além da classificação dentro do G6 e a busca pela liderança, o jogo reúne uma série de ingredientes extras, como o fato de colocar frente a frente dois dos volantes mais influentes do Brasil: o flamenguista Gerson e o tricolor Jean Lucas.

Ambos terminaram o Brasileirão 2024 empatados como os jogadores da posição com o maior número de participações em gols, com exatamente três gols marcados e seis assistências cada um, transformando uma função tradicionalmente defensiva em uma plataforma de protagonismo e impacto ofensivo por meio da versatilidade.

Com Filipe Luís no Flamengo, o capitão Gerson tem atuado mais adiantado, como um ponta- direita. Já Jean Lucas costuma ser escalado por Rogério Ceni no Bahia como um volante de área a área pelo lado esquerdo do meio-campo.

Cria das categorias de base do próprio Flamengo, de onde saiu em 2019, Jean Lucas passou pelo futebol francês e pelo Santos antes de chegar ao Bahia em janeiro do ano passado. No Esquadrão, logo de cara assumiu o papel de motor do meio-campo de Ceni, combinando intensidade, visão de jogo e chegada na área. Não por acaso, o jogador de 26 anos anotou nove gols e seis assistências em 61 jogos, e assim terminou 2024 também como o volante da Série A com mais participações em gols (15) na temporada, contando todas as competições disputadas ao longo do ano.

A boa campanha no último Campeonato Brasileiro rendeu ao Bahia o retorno à Libertadores, torneio que o clube não disputava desde 1989. No certame continental deste ano, aliás, Jean Lucas tem repetido o protagonismo e já balançou as redes três vezes. Agora pelo Brasileirão, o time baiano visita o Maracanã em busca de seu quarto triunfo consecutivo, resultado que pode aproximá-lo ainda mais da liderança, que hoje está a quatro pontos de distância.

- É um jogo grande, contra o time que me projetou e pelo qual guardo muita gratidão. O Gerson é um jogador que eu respeito e admiro muito, pelo talento e pela capacidade de ser decisivo em qualquer função do meio-campo. Temos de ter bastante cuidado com ele - elogiou Jean Lucas, que esteve em campo pelos 90 minutos das mais recentes vitórias sobre Palmeiras e Botafogo, os dois últimos campeões brasileiros.

- Mas estou concentrado em fazer o meu melhor pelo Bahia. Se sonhamos com grandes objetivos, temos de superar grandes adversários. Assim como a equipe, eu vivo um bom momento e sei que posso contribuir para mais um triunfo - concluiu o volante.