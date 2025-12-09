O Botafogo surpreendeu na lista de jogadores inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha 2026, a Copinha. A equipe alvinegra, que nunca venceu a maior competição de base do país, chegará forte em busca do primeiro título e reforçada com jovens destaques do time principal.

Rodrigo Bellão, técnico do sub-20 do Botafogo, terá à disposição nomes como Nathan Fernandes, Jordan Barrera, Álvaro Montoro, e Kadir para o torneio entre os dias 2 e 25 de janeiro.

A geração para a Copinha 2026 conta com nomes nascidos de 2005 a 2008. O Botafogo está no Grupo 22 da competição, com sede em Taubaté, ao lado de Taubaté, Águia de Marabá (PA) e Estrela de Março (BA).

Sucesso na reta final de 2025

Álvaro Montoro e Jordan Barrera foram nomes de destaque do Botafogo nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. A dupla, que chegou a ficar afastada por questões físicas após a Copa do Mundo Sub-20, encaixou perfeitamente no esquema de Davide Ancelotti e deu novo gás na arrancada por vaga na Libertadores.

Já o panamenho Kadir Barría comandou uma das viradas improváveis nas últimas rodadas, sobre o Sport, após o Botafogo largar em desvantagem com um 2 a 0. O centroavante empatou e virou o jogo no Nilton Santos com dois belos gols e caiu nas graças da torcida, que já o pede na Copa do Mundo de 2026 com a seleção do Panamá.

Nathan Fernandes, por sua vez, vinha tendo sequência com Davide, mas sofreu fratura no antebraço em um treino com a Seleção Sub-20. Após a recuperação da cirurgia, o atacante teve problema muscular voltou a treinar recentemente. Ele não vai a campo desde o mês de agosto.

Veja a lista de inscritos pelo Botafogo na Copinha

Goleiros: Christian Loor, Rhyan Luca, Cleber Lucas, Matheus Lima e João Vitor.

Defensores: Kadu, Gabriel Abdias, Kauã Branco, Justino, Dayvisson, Marquinhos, Danillo, Kauã Cruz, Rogério, Gabriel Felipe e Lira.

Meias: Thiago Lauro, Gustavo, Bernardo Valim, Lucas Camilo, Cauã Zappelini, Felipe Januário, Caio Valle, Ivan Molina, Miguel Caldas, Arthur Novaes e Pedrinho.

Atacantes: Nathan Fernandes, Matheus Fortunato, Jordan Barrera, Montoro, Kadir, Matheusinho, Arthur Izaque, Juninho, Samuel Amves e Davi Nery.