Ceará divulga inscritos para a disputa da Copinha 2026

O Ceará divulgou a lista de jogadores inscritos para a 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha de 2026 terá início no dia 2 de janeiro (sexta-feira). A estreia alvinegra será no dia seguinte, contra o Olímpico-SE.

O Alvinegro optou por inscrever um grupo jovem neste ano, incluindo um atleta nascido em 2009. O restante do elenco é composto por 12 atletas nascidos em 2008, 11 em 2007, 11 em 2006 e cinco em 2005.

Grêmio Prudente-SP e Carajás-PA também estão com o Vovô no Grupo 6, sediado em Presidente Prudente. A estreia diante do Olímpico-SE, às 19h30 (de Brasília) do dia 3 de janeiro, acontecerá no Estádio Prudentão.

Um dos presentes na lista de inscritos é o atacante Gabriel Amaral, uma das promessas no ataque do Ceará. O centroavante já falou com o Lance! a respeito de sua trajetória e do seu estilo de jogo.

Confira a lista completa de inscritos:

Goleiros:

Wallace (08)

Pedro Ryan (08)

Mateus Costa (07)

Gustavo Martins (06)

Deivid (05)



Laterais:

Arthur (09)

Pegoraro (08)

Bruno Gigante (08)

Chicorel (07)

Riquelme (07)

Aloisio (07)

Samuel (05)

Zagueiros:

Kaiky (08)

Ryan Gabriel (08)

Kerlon (07)

Vinicius (06)

Gabriel Rocha (06)

Gilmar (06)

Meio-campistas:

Felipe Leite (08)

Alvaro Kayo (08)

Gustavo Bolinha (08)

Pedro Esli (07)

Lucas Carvalho (07)

Caio (07)

Brayan Marcos (07)

Melk (06)

João Gabriel (06)

Gui Silveira (06)

Atacantes:

Gabriel Carpina (08)

Marcos Vinicius (08)

Zé Antônio (08)

Rian Patric (06)

Welington (07)

Bruninho (07)

Enzo Lodovico (06)

Kayo Fonseca (06)

Gabriel Amaral (06)

Giulio (05)

Adriano Bispo (05)

Guilherme Luiz (05)

