Copinha 2026: FPF divulga grupos, sedes e formato da competição
Competição terá participação de novos clubes, mas ausência do Flamengo
A 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve seus detalhes divulgados em evento realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu na noite desta terça-feira (25).
O torneio começa no dia 2 de janeiro e terá a final no dia 25, aniversário da cidade de São Paulo. A competição mantém a participação de 128 clubes, distribuídos em 32 sedes espalhadas por 30 cidades.
A apresentação do evento ficou a cargo de Raony Pacheco, narrador e apresentador da Cazé TV. Ele conduziu a cerimônia acompanhado de Djalminha e Souza, ex-jogadores que disputaram a Copinha em 1990 e 2000, respectivamente, e que hoje atuam como comentaristas do canal.
A abertura oficial foi feita por Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, que destacou a importância histórica e o impacto da Copinha na formação de jovens atletas e na revelação de talentos para o futebol brasileiro.
— O sucesso da copinha passa por vocês que acreditam, que investem, que divulgam e que fazem do futebol de base do país um instrumento importante de transformação social. Muito obrigado pelo apoio e parceria da CBF, na presença do presidente Samir Xaud. Obrigado aos prefeitos, Secretários de Esporte e federações pela infraestrutura, logística e segurança. Sem vocês não conseguiríamos receber os quase 4 mil atletas, vindos de todos os cantos do país. Obrigado aos clubes, comissões técnicas, atletas, árbitros, imprensa, patrocinadores e torcedores por estarem ao nosso lado. Quando a gente diz 'sim' para a Copinha, estamos dizendo 'sim' ao futuro do futebol e desses jovens atletas — disse o presidente da FPF em seu discurso de abertura.
A cerimônia contou com a presença do presidente da CBF, Samir Xaud, que destacou a relevância da Copinha no desenvolvimento de jovens atletas. O dirigente reforçou o papel do torneio como vitrine nacional e espaço de oportunidades para jogadores de todas as regiões do país. Foi nesse contexto que afirmou:
— Peço licença para cumprimentar nosso presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Obrigado pelo convite de poder participar junto com você da Copinha. É uma honra dividir esse momento com todos vocês. Eu que venho do estado de Roraima, fui jogador de futebol de base como tantos outros garotos, sonhei um dia em jogar a Copinha. Não foi um desejo isolado, todos os meninos do Brasil carregam esse sonho porque a Copinha tem esse espírito democrático de reunir jovens em todos os cantos do país. Essa diversidade sempre nos trás surpresa, histórias emocionantes e o intercâmbio de experiências e riquezas para se ver no mundo — disse Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Cabe ressaltar que o Flamengo optou por não disputar a Copinha devido à possibilidade de participar de um torneio internacional no fim do ano, o que alteraria o planejamento da equipe. Com isso, a categoria sub-20 permanecerá focada na disputa do Campeonato Estadual.
Formato de disputa e cidades
Assim como nos anos anteriores, as equipes se enfrentam em jogo único dentro dos grupos, classificando as duas mais bem posicionadas às fases de mata-mata. Em caso de empate nestes confrontos diretos, a decisão da vaga se dará sempre em disputas de pênaltis.
Das 30 cidades-sede desta edição da Copinha, três são inéditas: Araçatuba, Cosmópolis e Patrocínio Paulista. Ao todo, 106 cidades já foram sede de jogos do torneio nessas 56 edições desde 1969.
Clubes estreantes na competição
Águia de Marabá-PA, Araçatuba-SP, Athletic-MG, Batalhão-TO, Centro Olímpico-SP, Cosmopolitano-SP, Esporte de Patos-PB, Esportiva Real-RR, Guanabara City-GO, I9-SP, Independente-AP, Itaquá-SP, Maricá-RJ, Maruinense-SE, Meia Noite-SP, Naviraiense-MS, QFC-RN, Quixadá-CE, Real-RS, Real Soccer-SP, São Luís-MA e União Cacoalense-RO.
Transmissão e patrocinadores
Com transmissão da Record, Record News, Xsports e nos canais do YouTube da Cazé TV e do Paulistão, a competição terá ampla visibilidade com todos os 255 jogos transmitidos. Além disso, são parceiros da FPF no torneio a Sil, Centauro, Bis, Eurofarma e Wizard by Person.
Todos os campeões
Corinthians (11), Fluminense, Internacional e São Paulo (5 cada); Flamengo (4); Atlético Mineiro e Santos (3); Nacional, Palmeiras, Ponte Preta e Portuguesa (2); América-MG, América-SP, Cruzeiro, Figueirense, Guarani, Juventus, Marília, Paulista, Roma Barueri, Santo André e Vasco da Gama (1).
Grupos da Copinha de 2026:
Grupo 1 (Santa Fé do Sul)
Santa Fé - SP
Chapecoense
Volta Redonda
Alagoinhas -BA
Grupo 2 (Votuporanga)
Votuporanguense-SP
Grêmio
Falcon-SE
Galvez-AC
Grupo 3 (Tanabi)
Tanabi-SP
Goiás
América-RN
Sobradinho-DF
Grupo 4 (Bálsamo)
Mirassol
Sport
Linense-SP
Forte-ES
Grupo 5 (Araçatuba)
Araçatuba-SP
Athletico-PR
Oeste-SP
Maricá-RJ
Grupo 6 (Presidente Prudente)
Grêmio Prudente-SP
Ceará
Olímpico-SE
Carajás-PA
Grupo 7 (Assis)
Assisense-SP
Athletic-MG
Guarani-SP
Naviraiense-MS
Grupo 8 (Jaú)
XV de Jaú-SP
Corinthians
Trindade-GO
Luverdense-MT
Grupo 9 (São José do Rio Preto)
América-SP
Bahia
Inter de Limeira
CSA
Grupo 10 (Ribeirão Preto)
Comercial-SP
América-MG
Noroeste-SP
Atlético-PI
Grupo 11 (Brodowski)
Bandeirante-SP
Santa Cruz
Botafogo-SP
Tuna Luso-PA
Grupo 12 (Cravinhos)
I9 FC -SP
Vasco da Gama
Velo Clube-SP
Guanabara City-GO
Grupo 13 (Franca)
Francana-SP
Cruzeiro
Barra-SC
Esporte de Patos
Grupo 14 (Patrocínio Paulista)
Meia Noite-SP
Coritiba
Ponte Preta
Real-RR
Grupo 15 (Araraquara)
Ferroviária-SP
Cuiabá
América-RJ
Quixadá-CE
Grupo 16 (São Carlos)
Grêmio São-Carlense-SP
Santos
Real Brasília-DF
União Cacoalense-RO
Grupo 17 (Cosmópolis)
Cosmopolitano Sports-SP
Figueirense
Red Bull Bragantino
São Luís-MA
Grupo 18 (Tietê)
Comercial Tietê-SP
Criciúma
XV de Piracicaba
Canaã-DF
Grupo 19 (Sorocaba)
Real Soccer-SP
São Paulo
Maruinense-SE
Indenpendente-AP
Grupo 20 (Paulínia)
Paulínia Universitário-SP
Vila Nova-GO
Portuguesa
Operário-PR
Grupo 21 (Guaratinguetá)
Atlético Guaratinguetá-SP
Juventude
São José-SP
Nacional-AM
Grupo 22 (Taubaté)
Taubáte-SP
Botafogo
Águia de Marabá-PA
Estrela de Março-BA
Grupo 23 (Mogi das Cruzes)
União Mogi-SP
Fortaleza
Centro Olímpico-SP
Confiança-PB
Grupo 24 (Itaquaquecetuba)
Itaquaquecetuba-SP
Náutico
Grêmio Novorizontino-SP
Juventude Samas-MA
Grupo 25 (Santana de Parnaíba)
Sfera-SP
Fluminense
Água Santa
Brasiliense
Grupo 26 (Embu das Artes)
Referência-SP
Real-RS
Ituano
Ivinhema-MS
Grupo 27 (Barueri)
Palmeiras
Remo
Batalhão-TO
Monte Roraima-RR
Grupo 28 (Guarulhos)
Flamengo-SP
Vitória
Capivariano-SP
Rio Branco-ES
Grupo 29 (Osasco)
Audax-SP
Atlético-MG
União-MT
QFC-RN
Grupo 30 (São Paulo-Ibrachina)
Ibrachina-SP
Bangu
Santo André
Ferroviário-CE
Grupo 31 (São Paulo-Juventus)
Juventus-SP
Retrô-PE
São Bento-SP
Cascavel-PR
Grupo 32 (São Paulo-Nacional)
Nacional-SP
Internacional
Portuguesa Santista-SP
CSE-AL
