Copinha 2026: FPF divulga grupos, sedes e formato da competição

A 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve seus detalhes divulgados em evento realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu na noite desta terça-feira (25).

continua após a publicidade

O torneio começa no dia 2 de janeiro e terá a final no dia 25, aniversário da cidade de São Paulo. A competição mantém a participação de 128 clubes, distribuídos em 32 sedes espalhadas por 30 cidades.

A apresentação do evento ficou a cargo de Raony Pacheco, narrador e apresentador da Cazé TV. Ele conduziu a cerimônia acompanhado de Djalminha e Souza, ex-jogadores que disputaram a Copinha em 1990 e 2000, respectivamente, e que hoje atuam como comentaristas do canal.

continua após a publicidade

Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão)

A abertura oficial foi feita por Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, que destacou a importância histórica e o impacto da Copinha na formação de jovens atletas e na revelação de talentos para o futebol brasileiro.

— O sucesso da copinha passa por vocês que acreditam, que investem, que divulgam e que fazem do futebol de base do país um instrumento importante de transformação social. Muito obrigado pelo apoio e parceria da CBF, na presença do presidente Samir Xaud. Obrigado aos prefeitos, Secretários de Esporte e federações pela infraestrutura, logística e segurança. Sem vocês não conseguiríamos receber os quase 4 mil atletas, vindos de todos os cantos do país. Obrigado aos clubes, comissões técnicas, atletas, árbitros, imprensa, patrocinadores e torcedores por estarem ao nosso lado. Quando a gente diz 'sim' para a Copinha, estamos dizendo 'sim' ao futuro do futebol e desses jovens atletas — disse o presidente da FPF em seu discurso de abertura.

continua após a publicidade

A cerimônia contou com a presença do presidente da CBF, Samir Xaud, que destacou a relevância da Copinha no desenvolvimento de jovens atletas. O dirigente reforçou o papel do torneio como vitrine nacional e espaço de oportunidades para jogadores de todas as regiões do país. Foi nesse contexto que afirmou:

— Peço licença para cumprimentar nosso presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Obrigado pelo convite de poder participar junto com você da Copinha. É uma honra dividir esse momento com todos vocês. Eu que venho do estado de Roraima, fui jogador de futebol de base como tantos outros garotos, sonhei um dia em jogar a Copinha. Não foi um desejo isolado, todos os meninos do Brasil carregam esse sonho porque a Copinha tem esse espírito democrático de reunir jovens em todos os cantos do país. Essa diversidade sempre nos trás surpresa, histórias emocionantes e o intercâmbio de experiências e riquezas para se ver no mundo — disse Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Samir Xaud, presidente da CBF (Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão)

Cabe ressaltar que o Flamengo optou por não disputar a Copinha devido à possibilidade de participar de um torneio internacional no fim do ano, o que alteraria o planejamento da equipe. Com isso, a categoria sub-20 permanecerá focada na disputa do Campeonato Estadual.

Formato de disputa e cidades

Assim como nos anos anteriores, as equipes se enfrentam em jogo único dentro dos grupos, classificando as duas mais bem posicionadas às fases de mata-mata. Em caso de empate nestes confrontos diretos, a decisão da vaga se dará sempre em disputas de pênaltis.

Das 30 cidades-sede desta edição da Copinha, três são inéditas: Araçatuba, Cosmópolis e Patrocínio Paulista. Ao todo, 106 cidades já foram sede de jogos do torneio nessas 56 edições desde 1969.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Clubes estreantes na competição

Águia de Marabá-PA, Araçatuba-SP, Athletic-MG, Batalhão-TO, Centro Olímpico-SP, Cosmopolitano-SP, Esporte de Patos-PB, Esportiva Real-RR, Guanabara City-GO, I9-SP, Independente-AP, Itaquá-SP, Maricá-RJ, Maruinense-SE, Meia Noite-SP, Naviraiense-MS, QFC-RN, Quixadá-CE, Real-RS, Real Soccer-SP, São Luís-MA e União Cacoalense-RO.

Transmissão e patrocinadores

Com transmissão da Record, Record News, Xsports e nos canais do YouTube da Cazé TV e do Paulistão, a competição terá ampla visibilidade com todos os 255 jogos transmitidos. Além disso, são parceiros da FPF no torneio a Sil, Centauro, Bis, Eurofarma e Wizard by Person.

Todos os campeões

Corinthians (11), Fluminense, Internacional e São Paulo (5 cada); Flamengo (4); Atlético Mineiro e Santos (3); Nacional, Palmeiras, Ponte Preta e Portuguesa (2); América-MG, América-SP, Cruzeiro, Figueirense, Guarani, Juventus, Marília, Paulista, Roma Barueri, Santo André e Vasco da Gama (1).

Grupos da Copinha de 2026:

Grupo 1 (Santa Fé do Sul)

Santa Fé - SP

Chapecoense

Volta Redonda

Alagoinhas -BA

Grupo 2 (Votuporanga)

Votuporanguense-SP

Grêmio

Falcon-SE

Galvez-AC

Grupo 3 (Tanabi)

Tanabi-SP

Goiás

América-RN

Sobradinho-DF

Grupo 4 (Bálsamo)

Mirassol

Sport

Linense-SP

Forte-ES

Grupo 5 (Araçatuba)

Araçatuba-SP

Athletico-PR

Oeste-SP

Maricá-RJ

Grupo 6 (Presidente Prudente)

Grêmio Prudente-SP

Ceará

Olímpico-SE

Carajás-PA

Grupo 7 (Assis)

Assisense-SP

Athletic-MG

Guarani-SP

Naviraiense-MS

Grupo 8 (Jaú)

XV de Jaú-SP

Corinthians

Trindade-GO

Luverdense-MT

Grupo 9 (São José do Rio Preto)

América-SP

Bahia

Inter de Limeira

CSA

Grupo 10 (Ribeirão Preto)

Comercial-SP

América-MG

Noroeste-SP

Atlético-PI

Grupo 11 (Brodowski)

Bandeirante-SP

Santa Cruz

Botafogo-SP

Tuna Luso-PA

Grupo 12 (Cravinhos)

I9 FC -SP

Vasco da Gama

Velo Clube-SP

Guanabara City-GO

Grupo 13 (Franca)

Francana-SP

Cruzeiro

Barra-SC

Esporte de Patos

Grupo 14 (Patrocínio Paulista)

Meia Noite-SP

Coritiba

Ponte Preta

Real-RR

Grupo 15 (Araraquara)

Ferroviária-SP

Cuiabá

América-RJ

Quixadá-CE

Grupo 16 (São Carlos)

Grêmio São-Carlense-SP

Santos

Real Brasília-DF

União Cacoalense-RO

Grupo 17 (Cosmópolis)

Cosmopolitano Sports-SP

Figueirense

Red Bull Bragantino

São Luís-MA

Grupo 18 (Tietê)

Comercial Tietê-SP

Criciúma

XV de Piracicaba

Canaã-DF

Grupo 19 (Sorocaba)

Real Soccer-SP

São Paulo

Maruinense-SE

Indenpendente-AP

Grupo 20 (Paulínia)

Paulínia Universitário-SP

Vila Nova-GO

Portuguesa

Operário-PR

Grupo 21 (Guaratinguetá)

Atlético Guaratinguetá-SP

Juventude

São José-SP

Nacional-AM

Grupo 22 (Taubaté)

Taubáte-SP

Botafogo

Águia de Marabá-PA

Estrela de Março-BA

Grupo 23 (Mogi das Cruzes)

União Mogi-SP

Fortaleza

Centro Olímpico-SP

Confiança-PB

Grupo 24 (Itaquaquecetuba)

Itaquaquecetuba-SP

Náutico

Grêmio Novorizontino-SP

Juventude Samas-MA

Grupo 25 (Santana de Parnaíba)

Sfera-SP

Fluminense

Água Santa

Brasiliense

Grupo 26 (Embu das Artes)

Referência-SP

Real-RS

Ituano

Ivinhema-MS

Grupo 27 (Barueri)

Palmeiras

Remo

Batalhão-TO

Monte Roraima-RR

Grupo 28 (Guarulhos)

Flamengo-SP

Vitória

Capivariano-SP

Rio Branco-ES

Grupo 29 (Osasco)

Audax-SP

Atlético-MG

União-MT

QFC-RN

Grupo 30 (São Paulo-Ibrachina)

Ibrachina-SP

Bangu

Santo André

Ferroviário-CE

Grupo 31 (São Paulo-Juventus)

Juventus-SP

Retrô-PE

São Bento-SP

Cascavel-PR

Grupo 32 (São Paulo-Nacional)

Nacional-SP

Internacional

Portuguesa Santista-SP

CSE-AL