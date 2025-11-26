menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Copinha 2026: FPF divulga grupos, sedes e formato da competição

Competição terá participação de novos clubes, mas ausência do Flamengo

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 26/11/2025
18:26
Taça da Copinha São Paulo (Foto: Foto: Rodrigo Corsi/FPF)
imagem cameraTaça da Copinha São Paulo (Foto: Foto: Rodrigo Corsi/FPF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve seus detalhes divulgados em evento realizado na Mercado Livre Arena Pacaembu na noite desta terça-feira (25). 

continua após a publicidade

Relacionadas

O torneio começa no dia 2 de janeiro e terá a final no dia 25, aniversário da cidade de São Paulo. A competição mantém a participação de 128 clubes, distribuídos em 32 sedes espalhadas por 30 cidades. 

A apresentação do evento ficou a cargo de Raony Pacheco, narrador e apresentador da Cazé TV. Ele conduziu a cerimônia acompanhado de Djalminha e Souza, ex-jogadores que disputaram a Copinha em 1990 e 2000, respectivamente, e que hoje atuam como comentaristas do canal.

continua após a publicidade
Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão)
Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão)

A abertura oficial foi feita por Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, que destacou a importância histórica e o impacto da Copinha na formação de jovens atletas e na revelação de talentos para o futebol brasileiro.

— O sucesso da copinha passa por vocês que acreditam, que investem, que divulgam e que fazem do futebol de base do país um instrumento importante de transformação social. Muito obrigado pelo apoio e parceria da CBF, na presença do presidente Samir Xaud. Obrigado aos prefeitos, Secretários de Esporte e federações pela infraestrutura, logística e segurança. Sem vocês não conseguiríamos receber os quase 4 mil atletas, vindos de todos os cantos do país. Obrigado aos clubes, comissões técnicas, atletas, árbitros, imprensa, patrocinadores e torcedores por estarem ao nosso lado. Quando a gente diz 'sim' para a Copinha, estamos dizendo 'sim' ao futuro do futebol e desses jovens atletas — disse o presidente da FPF em seu discurso de abertura.

continua após a publicidade

A cerimônia contou com a presença do presidente da CBF, Samir Xaud, que destacou a relevância da Copinha no desenvolvimento de jovens atletas. O dirigente reforçou o papel do torneio como vitrine nacional e espaço de oportunidades para jogadores de todas as regiões do país. Foi nesse contexto que afirmou:

— Peço licença para cumprimentar nosso presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Obrigado pelo convite de poder participar junto com você da Copinha. É uma honra dividir esse momento com todos vocês. Eu que venho do estado de Roraima, fui jogador de futebol de base como tantos outros garotos, sonhei um dia em jogar a Copinha. Não foi um desejo isolado, todos os meninos do Brasil carregam esse sonho porque a Copinha tem esse espírito democrático de reunir jovens em todos os cantos do país. Essa diversidade sempre nos trás surpresa, histórias emocionantes e o intercâmbio de experiências e riquezas para se ver no mundo — disse Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Samir Xaud, presidente da CBF (Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão)
Samir Xaud, presidente da CBF (Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão)

Cabe ressaltar que o Flamengo optou por não disputar a Copinha devido à possibilidade de participar de um torneio internacional no fim do ano, o que alteraria o planejamento da equipe. Com isso, a categoria sub-20 permanecerá focada na disputa do Campeonato Estadual.

Formato de disputa e cidades 

Assim como nos anos anteriores, as equipes se enfrentam em jogo único dentro dos grupos, classificando as duas mais bem posicionadas às fases de mata-mata. Em caso de empate nestes confrontos diretos, a decisão da vaga se dará sempre em disputas de pênaltis.

Das 30 cidades-sede desta edição da Copinha, três são inéditas: Araçatuba, Cosmópolis e Patrocínio Paulista. Ao todo, 106 cidades já foram sede de jogos do torneio nessas 56 edições desde 1969.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Clubes estreantes na competição

Águia de Marabá-PA, Araçatuba-SP, Athletic-MG, Batalhão-TO, Centro Olímpico-SP, Cosmopolitano-SP, Esporte de Patos-PB, Esportiva Real-RR, Guanabara City-GO, I9-SP, Independente-AP, Itaquá-SP, Maricá-RJ, Maruinense-SE, Meia Noite-SP, Naviraiense-MS, QFC-RN, Quixadá-CE, Real-RS, Real Soccer-SP, São Luís-MA e União Cacoalense-RO.

Transmissão e patrocinadores

Com transmissão da Record, Record News, Xsports e nos canais do YouTube da Cazé TV e do Paulistão, a competição terá ampla visibilidade com todos os 255 jogos transmitidos. Além disso, são parceiros da FPF no torneio a Sil, Centauro, Bis, Eurofarma e Wizard by Person.

Todos os campeões

Corinthians (11), Fluminense, Internacional e São Paulo (5 cada); Flamengo (4); Atlético Mineiro e Santos (3); Nacional, Palmeiras, Ponte Preta e Portuguesa (2); América-MG, América-SP, Cruzeiro, Figueirense, Guarani, Juventus, Marília, Paulista, Roma Barueri, Santo André e Vasco da Gama (1).

Grupos da Copinha de 2026:

Grupo 1 (Santa Fé do Sul)
Santa Fé - SP
Chapecoense
Volta Redonda
Alagoinhas -BA

Grupo 2 (Votuporanga)
Votuporanguense-SP
Grêmio
Falcon-SE
Galvez-AC

Grupo 3 (Tanabi)
Tanabi-SP
Goiás
América-RN
Sobradinho-DF

Grupo 4 (Bálsamo)
Mirassol
Sport
Linense-SP
Forte-ES

Grupo 5 (Araçatuba)
Araçatuba-SP
Athletico-PR
Oeste-SP
Maricá-RJ

Grupo 6 (Presidente Prudente)
Grêmio Prudente-SP
Ceará
Olímpico-SE
Carajás-PA

Grupo 7 (Assis)
Assisense-SP
Athletic-MG
Guarani-SP
Naviraiense-MS

Grupo 8 (Jaú)
XV de Jaú-SP
Corinthians
Trindade-GO
Luverdense-MT

Grupo 9 (São José do Rio Preto)
América-SP
Bahia
Inter de Limeira
CSA

Grupo 10 (Ribeirão Preto)
Comercial-SP
América-MG
Noroeste-SP
Atlético-PI

Grupo 11 (Brodowski)
Bandeirante-SP
Santa Cruz
Botafogo-SP
Tuna Luso-PA

Grupo 12 (Cravinhos)
I9 FC -SP
Vasco da Gama
Velo Clube-SP
Guanabara City-GO

Grupo 13 (Franca)
Francana-SP
Cruzeiro
Barra-SC
Esporte de Patos

Grupo 14 (Patrocínio Paulista)
Meia Noite-SP
Coritiba
Ponte Preta
Real-RR

Grupo 15 (Araraquara)
Ferroviária-SP
Cuiabá
América-RJ
Quixadá-CE

Grupo 16 (São Carlos)
Grêmio São-Carlense-SP
Santos
Real Brasília-DF
União Cacoalense-RO

Grupo 17 (Cosmópolis)
Cosmopolitano Sports-SP
Figueirense
Red Bull Bragantino
São Luís-MA

Grupo 18 (Tietê)
Comercial Tietê-SP
Criciúma
XV de Piracicaba
Canaã-DF

Grupo 19 (Sorocaba)
Real Soccer-SP
São Paulo
Maruinense-SE
Indenpendente-AP

Grupo 20 (Paulínia)
Paulínia Universitário-SP
Vila Nova-GO
Portuguesa
Operário-PR

Grupo 21 (Guaratinguetá)
Atlético Guaratinguetá-SP
Juventude
São José-SP
Nacional-AM

Grupo 22 (Taubaté)
Taubáte-SP
Botafogo
Águia de Marabá-PA
Estrela de Março-BA

Grupo 23 (Mogi das Cruzes)
União Mogi-SP
Fortaleza
Centro Olímpico-SP
Confiança-PB

Grupo 24 (Itaquaquecetuba)
Itaquaquecetuba-SP
Náutico
Grêmio Novorizontino-SP
Juventude Samas-MA

Grupo 25 (Santana de Parnaíba)
Sfera-SP
Fluminense
Água Santa
Brasiliense

Grupo 26 (Embu das Artes)
Referência-SP
Real-RS
Ituano
Ivinhema-MS

Grupo 27 (Barueri)
Palmeiras
Remo
Batalhão-TO
Monte Roraima-RR

Grupo 28 (Guarulhos)
Flamengo-SP
Vitória
Capivariano-SP
Rio Branco-ES

Grupo 29 (Osasco)
Audax-SP
Atlético-MG
União-MT
QFC-RN

Grupo 30 (São Paulo-Ibrachina)
Ibrachina-SP
Bangu
Santo André
Ferroviário-CE

Grupo 31 (São Paulo-Juventus)
Juventus-SP
Retrô-PE
São Bento-SP
Cascavel-PR

Grupo 32 (São Paulo-Nacional)
Nacional-SP
Internacional
Portuguesa Santista-SP
CSE-AL

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias