Athletico anuncia técnico ex-Portuguesa para a Copinha 2026

O Athletico anunciou o novo técnico para o sub-17 na tarde desta sexta-feira (12). Alexandre Lemos assume a categoria, que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, no começo de 2026.

O treinador comandava o sub-20 da Portuguesa e pediu o desligamento na segunda-feira (8). Ele já iniciou os trabalhos no CT do Caju nesta semana.

- Era um dos objetivos de vida ser treinador em um clube com essa condição de trabalho, essa estrutura e esse nível de jogadores e de pessoas. É o objetivo de todo grande treinador. Entendo que aqui eu vou conseguir otimizar e desenvolver as minhas ideias na plenitude - afirmou Alexandre Lemos, ao site oficial.

O treinador terá a missão que comandar um time com atletas nascidos, principalmente em 2008, além de alguns de 2007 e 2006. A equipe sub-20, que normalmente disputa a Copinha, jogará o Campeonato Paranaense ao lado de oito a 10 jogadores do elenco principal.

O Furacão está no Grupo 5 da Copinha, junto com Araçatuba, Oeste e Maricá. Os dois melhores de cada chave avançam para o mata-mata.

- A expectativa é de ter bons resultados, mas também de colocar os atletas para jogar em alto nível de performance - completou.

Carreira de Alexandre Lemos, técnico do Athletico na Copinha

Alexandre Pereira Lemos, 40 anos, é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa (MG) e conta com pós-graduações em Futebol e Gestão de Pessoas. Além disso, possui Licença A da Confederação Brasileira de Futebol.

Além da Portuguesa, ele acumula passagens por Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Botafogo.

Veja a nota da Portuguesa sobre Alexandre Lemos

"A Portuguesa SAF informa oficialmente o desligamento de Alexandre Lemos, técnico da equipe Sub-20.

A decisão atende a um desejo do próprio profissional, que solicitou a rescisão contratual.

Informamos, também, que o auxiliar técnico Murilo Guimarães, profissional com experiência em clubes como Atlético Mineiro e Cuiabá, será efetivado como treinador dos Crias da Lusa".