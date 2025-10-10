FPF muda regra da Copinha 2026 após alteração no calendário nacional

A Federação Paulista de Futebol (FPF) promoveu uma mudança na regra de inscrição de jogadores para a Copa São Paulo de Futebol Júnior da próxima temporada. Na última terça-feira (7), a organizadora do torneio publicou uma resolução que aumento o número de pré-registros de 30 a 40 nomes.

A mudança foi motivada pelo novo calendário nacional para 2026. Na próxima temporada, a CBF definiu que o Campeonato Brasileiro e os estaduais terão início em janeiro, com início das partidas no dia 11. FPF entende que os clubes podem priorizar outros torneios em detrimento da Copinha.

Na atual temporada, o Brasileirão está com a data final marcada para a segunda quinzena de dezembro. A mudança irá proporcionar maior abertura para que as equipes possam escalar os mesmos jogadores no torneio de base e em competições profissionais. Antes, as joias precisavam abdicar de disputar a Copinha.

As inscrições estão abertas e vão até 2 de janeiro, data em que a próxima Copinha deve começar. A final da competição está prevista para 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, e deve acontecer no Pacaembu.

São Paulo conquistou o título da Copinha 2025 sobre o Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja o comunicado da FPF

— Considerando a alteração do Calendário do Futebol Brasileiro divulgado no dia 04/10/2025 pela Confederação Brasileira de Futebol, que antecipa o início dos campeonatos estaduais para o dia 11/01/2026; a necessidade dos Clubes na definição do seu elenco para a disputa dos campeonatos estaduais em detrimento a participação da Copa São Paulo de Futebol Júnior e ser necessário adotar critérios para a disputa da 56ª Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Resolve aumentar de 30 (trinta) para 40 (quarenta), a quantidade permitida de atletas inscritos para a disputa da 56ª Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026