Copinha 2026: veja tabela, jogos e horários da fase de grupos
Principal competição de base do futebol brasileiro começa no dia 2 de janeiro; decisão está marcada para o dia 25, no Pacaembu
A FPF (Federação Paulista de Futebol) detalhou, neste sábado (13), a tabela da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) 2026, principal torneio de base do futebol brasileiro.
Ao todo, 128 equipes foram divididas em 32 grupos de quatro times, espalhados por todo o estado. Os jogos começam no dia 2 de janeiro, e a grande decisão está marcada para o dia 25, data do aniversário de São Paulo, no Pacaembu.
O Corinthians segue como o maior vencedor da competição, com 11 títulos conquistados. O último clube a levantar a taça, por sua vez, foi o São Paulo, que venceu justamente o alvinegro na decisão, por 3 a 2.
Confira os grupos da Copinha
Grupo 1
Santa Fé-SP x Alagoinhas-BA – 3 de janeiro, 13h
Chapecoense x Volta Redonda – 3 de janeiro, 15h15
Santa Fé-SP x Volta Redonda – 6 de janeiro, 13h
Alagoinhas-BA x Chapecoense – 6 de janeiro, 15h15
Volta Redonda x Alagoinhas-BA – 9 de janeiro, 13h
Santa Fé-SP x Chapecoense – 9 de janeiro, 15h15
Sede: Santa Fé do Sul
Gupo 2
Votuporanguense x Galvez-AC – 2 de janeiro, 15h45
Grêmio x Falcon-SE – 2 de janeiro, 18h
Galvez-AC x Grêmio – 5 de janeiro, 16h
Votuporanguense x Falcon-SE – 5 de janeiro, 18h15
Falcon-SE x Galvez-AC – 8 de janeiro, 19h15
Votuporanguense x Grêmio – 8 de janeiro, 21h30
Sede: Votuporanga
Grupo 3
Tanabi x Sobradinho-DF – 3 de janeiro, 13h
Goiás x América-RN – 3 de janeiro, 15h15
Tanabi x América-RN – 6 de janeiro, 13h
Sobradinho-DF x Goiás – 6 de janeiro, 15h15
América-RN x Sobradinho-DF – 9 de janeiro, 13h
Tanabi x Goiás – 9 de janeiro, 15h15
Sede: Tanabi
Grupo 4
Mirassol x Forte-ES – 2 de janeiro, 16h15
Sport x Linense – 2 de janeiro, 18h30
Mirassol x Linense – 5 de janeiro, 18h30
Forte-ES x Sport – 5 de janeiro, 20h45
Linense x Forte-ES – 8 de janeiro, 18h15
Mirassol x Sport – 8 de janeiro, 20h30
Sede: Bálsamo
Grupo 5
Araçatuba x Maricá-RJ – 3 de janeiro, 19h15
Athletico-PR x Oeste – 3 de janeiro, 21h30
Araçatuba x Oeste – 6 de janeiro, 18h45
Maricá-RJ x Athletico-PR – 6 de janeiro, 21h
Oeste x Maricá-RJ – 9 de janeiro, 18h45
Araçatuba x Athletico-PR – 9 de janeiro, 21h
Sede: Araçatuba
Grupo 6
Grêmio Prudente x Carajás-PA – 3 de janeiro, 17h15
Ceará x Olímpico-SE – 3 de janeiro, 19h30
Grêmio Prudente x Olímpico-SE – 6 de janeiro, 19h15
Carajás-PA x Ceará – 6 de janeiro, 21h30
Olímpico-SE x Carajás-PA – 9 de janeiro, 16h45
Grêmio Prudente x Ceará – 9 de janeiro, 19h
Sede: Presidente Prudente
Grupo 7
Assisense x Naviraiense-MS – 3 de janeiro, 18h45
Athletic-MG x Guarani – 3 de janeiro, 21h
Assisense x Guarani – 6 de janeiro, 18h45
Naviraiense-MS x Athletic-MG – 6 de janeiro, 21h
Guarani x Naviraiense-MS – 9 de janeiro, 18h45
Assisense x Athletic-MG – 9 de janeiro, 21h
Sede: Assis
Grupo 8
Corinthians x Trindade-GO – 3 de janeiro, 14h45
XV de Jaú x Luverdense – 3 de janeiro, 17h
XV de Jaú x Trindade-GO – 6 de janeiro, 17h15
Luverdense x Corinthians – 6 de janeiro, 19h30
Trindade-GO x Luverdense – 9 de janeiro, 16h
XV de Jaú x Corinthians – 9 de janeiro, 18h15
Sede: Jaú
Grupo 9
América-SP x CSA – 3 de janeiro, 8h45
Bahia x Inter de Limeira – 3 de janeiro, 11h
América-SP x Inter de Limeira – 6 de janeiro, 8h45
CSA x Bahia – 6 de janeiro, 11h
Inter de Limeira x CSA – 9 de janeiro, 8h45
América-SP x Bahia – 9 de janeiro, 11h
Sede: São José do Rio Preto
Grupo 10
Comercial x Atlético-PI – 3 de janeiro, 18h
América-MG x Noroeste – 3 de janeiro, 20h15
Comercial x Noroeste – 6 de janeiro, 18h
Atlético-PI x América-MG – 6 de janeiro, 20h15
Noroeste x Atlético-PI – 9 de janeiro, 18h
Comercial x América-MG – 9 de janeiro, 20h15
Sede: Ribeirão Preto
Grupo 11
Bandeirante-SP x Tuna Luso – 3 de janeiro, 13h
Santa Cruz x Botafogo-SP – 3 de janeiro, 15h15
Bandeirante-SP x Botafogo-SP – 6 de janeiro, 13h
Tuna Luso x Santa Cruz – 6 de janeiro, 15h15
Botafogo-SP x Tuna Luso – 9 de janeiro, 13h
Bandeirante-SP x Santa Cruz – 9 de janeiro, 15h15
Sede: Brodowski
Grupo 12
I9-SP x Guanabara-GO – 3 de janeiro, 17h15
Vasco x Velo Clube – 3 de janeiro, 19h30
Guanabara-GO x Vasco – 6 de janeiro, 15h
I9-SP x Velo Clube – 6 de janeiro, 17h15
Velo Clube x Guanabara-GO – 9 de janeiro, 17h15
I9-SP x Vasco – 9 de janeiro, 19h30
Sede: Cravinhos
Grupo 13
Francana x Esporte de Patos – 3 de janeiro, 19h15
Cruzeiro x Barra-SC – 3 de janeiro, 21h30
Francana x Barra-SC – 6 de janeiro, 18h15
Esporte de Patos x Cruzeiro – 6 de janeiro, 20h30
Barra-SC x Esporte de Patos – 9 de janeiro, 19h15
Francana x Cruzeiro – 9 de janeiro, 21h30
Sede: Franca
Grupo 14
Meia-Noite x Real-RR – 2 de janeiro, 8h45
Coritiba x Ponte Preta – 2 de janeiro, 11h
Meia-Noite x Ponte Preta – 5 de janeiro, 13h
Real-RR x Coritiba – 5 de janeiro, 15h15
Ponte Preta x Real-RR – 8 de janeiro, 13h
Meia-Noite x Coritiba – 8 de janeiro, 15h15
Sede: Patrocínio Paulista
Grupo 15
Ferroviária x Quixadá-CE – 4 de janeiro, 14h
Cuiabá x América-RJ – 4 de janeiro, 16h15
Ferroviária x América-RJ – 7 de janeiro, 14h
Quixadá-CE x Cuiabá – 7 de janeiro, 16h15
Ferroviária x Cuiabá – 10 de janeiro, 15h
América-RJ x Quixadá-CE – 10 de janeiro, 17h15
Sede: Araraquara
Grupo 16
São-Carlense x União Cacoalense-RO – 4 de janeiro, 17h15
Santos x Real Brasília-DF – 4 de janeiro, 19h30
São-Carlense x Real Brasília-DF – 7 de janeiro, 17h15
União Cacoalense-RO x Santos – 7 de janeiro, 19h30
Real Brasília-DF x União Cacoalense-RO – 10 de janeiro, 8h45
São-Carlense x Santos – 10 de janeiro, 11h
Sede: São Carlos
Grupo 17
Cosmopolitano Sports x São Luis-MA – 4 de janeiro, 13h
Figueirense x Red Bull Bragantino – 4 de janeiro, 15h15
Cosmopolitano Sports x Red Bull Bragantino – 7 de janeiro, 13h
São Luis-MA x Figueirense – 7 de janeiro, 15h15
Red Bull Bragantino x São Luis-MA – 10 de janeiro, 13h
Cosmopolitano Sports x Figueirense – 10 de janeiro, 15h15
Sede: Cosmópolis
Grupo 18
Comercial Tietê x Canaã-DF – 4 de janeiro, 13h
Criciúma x XV de Piracicaba – 4 de janeiro, 15h15
Comercial Tietê x XV de Piracicaba – 7 de janeiro, 13h
Canaã-DF x Criciúma – 7 de janeiro, 15h15
XV de Piracicaba x Canaã-DF – 10 de janeiro, 13h
Comercial Tietê x Criciúma – 10 de janeiro, 15h15
Sede: Tietê
Grupo 19
Real Soccer-SP x Independente-AP – 4 de janeiro, 8h45
São Paulo x Maruinense-SE – 4 de janeiro, 11h
Independente-AP x São Paulo – 7 de janeiro, 15h
Real Soccer-SP x Maruinense-SE – 7 de janeiro, 17h15
Maruinense-SE x Independente-AP – 10 de janeiro, 16h15
Real Soccer-SP x São Paulo – 10 de janeiro, 18h30
Sede: Sorocaba
Grupo 20
Paulínia x Operário-PR – 4 de janeiro, 13h
Vila Nova x Portuguesa – 4 de janeiro, 15h15
Paulínia x Portuguesa – 7 de janeiro, 13h
Operário-PR x Vila Nova – 7 de janeiro, 15h15
Portuguesa x Operário-PR – 10 de janeiro, 13h
Paulínia x Vila Nova – 10 de janeiro, 15h15
Sede: Paulínia
Grupo 21
Atlético Guaratinguetá x Nacional-AM – 4 de janeiro, 13h
Juventude x São José-SP – 4 de janeiro, 15h15
Atlético Guaratinguetá x São José-SP – 7 de janeiro, 13h
Nacional-AM x Juventude – 7 de janeiro, 15h15
São José-SP x Nacional-AM – 10 de janeiro, 13h
Atlético Guaratinguetá x Juventude – 10 de janeiro, 15h15
Sede: Guaratinguetá
Grupo 22
Taubaté x Estrela de Março-BA – 4 de janeiro, 8h45
Botafogo x Águia de Marabá-PA – 4 de janeiro, 11h
Taubaté x Águia de Marabá-PA – 7 de janeiro, 19h15
Estrela de Março-BA x Botafogo – 7 de janeiro, 21h30
Águia de Marabá-PA x Estrela de Março-BA – 10 de janeiro, 16h45
Taubaté x Botafogo – 10 de janeiro, 19h
Sede: Taubaté
Grupo 23
Fortaleza x Centro Olímpico-SP – 4 de janeiro, 13h
União Mogi-SP x Confiança-PB – 4 de janeiro, 15h15
União Mogi-SP x Centro Olímpico-SP – 7 de janeiro, 13h
Confiança-PB x Fortaleza – 7 de janeiro, 15h15
Centro Olímpico-SP x Confiança-PB – 10 de janeiro, 13h
União Mogi-SP x Fortaleza – 10 de janeiro, 15h15
Sede: Mogi das Cruzes
Grupo 24
Itaquaquecetuba x Juventude Samas-MA – 4 de janeiro, 13h
Náutico x Novorizontino – 4 de janeiro, 15h15
Itaquaquecetuba x Novorizontino – 7 de janeiro, 13h
Juventude Samas-MA x Náutico – 7 de janeiro, 15h15
Novorizontino x Juventude Samas-MA – 10 de janeiro, 13h
Itaquaquecetuba x Náutico – 10 de janeiro, 15h15
Sede: Itaquaquecetuba
Grupo 25
Sfera x Brasiliense – 5 de janeiro, 19h15
Fluminense x Água Santa – 5 de janeiro, 21h30
Brasiliense x Fluminense – 8 de janeiro, 16h30
Sfera x Água Santa – 8 de janeiro, 16h45
Água Santa x Brasiliense – 11 de janeiro, 8h45
Sfera x Fluminense – 11 de janeiro, 11h
Sede: Santana do Parnaíba
Grupo 26
Referência-SP x Ivinhema-MS – 4 de janeiro, 13h
Real-RS x Ituano – 4 de janeiro, 15h15
Referência-SP x Ituano – 7 de janeiro, 13h
Ivinhema-MS x Real-RS – 7 de janeiro, 15h15
Ituano x Ivinhema-MS – 10 de janeiro, 13h
Referência-SP x Real-RS – 10 de janeiro, 15h15
Sede: Embu das Artes
Grupo 27
Remo x Batalhão-TO – 5 de janeiro, 17h15
Palmeiras x Monte Roraima-RR – 5 de janeiro, 19h30
Monte Roraima-RR x Remo – 8 de janeiro, 17h15
Palmeiras x Batalhão-TO – 8 de janeiro, 19h30
Batalhão-TO x Monte Roraima-RR – 11 de janeiro, 8h45
Palmeiras x Remo – 11 de janeiro, 11h
Sede: Barueri
Grupo 28
Flamengo-SP x Rio Branco-ES – 3 de janeiro, 13h
Vitória x Capivariano – 3 de janeiro, 15h15
Flamengo-SP x Capivariano – 6 de janeiro, 12h45
Rio Branco-ES x Vitória – 6 de janeiro, 15h
Capivariano x Rio Branco-ES – 9 de janeiro, 13h
Flamengo-SP x Vitória – 9 de janeiro, 15h15
Sede: Guarulhos
Grupo 29
Audax-SP x QFC-RN – 4 de janeiro, 19h15
Atlético-MG x União-MT – 4 de janeiro, 21h30
Audax-SP x União-MT – 7 de janeiro, 18h45
QFC-RN x Atlético-MG – 7 de janeiro, 21h
União-MT x QFC-RN – 10 de janeiro, 18h45
Audax-SP x Atlético-MG – 10 de janeiro, 21h
Sede: Osascos
Grupo 30
Ibrachina-SP x Ferroviário-CE – 4 de janeiro, 13h
Bangu x Santo André – 4 de janeiro, 15h15
Ibrachina-SP x Santo André – 7 de janeiro, 13h
Ferroviário-CE x Bangu – 7 de janeiro, 15h15
Santo André x Ferroviário-CE – 10 de janeiro, 13h
Ibrachina-SP x Bangu – 10 de janeiro, 15h15
Sede: São Paulo (Ibrachina)
Grupo 31
Juventus-SP x Cascavel-PR – 3 de janeiro, 13h
Retrô-PE x São Bento – 3 de janeiro, 15h15
Juventus-SP x São Bento – 6 de janeiro, 13h
Cascavel-PR x Retrô-PE – 6 de janeiro, 15h15
São Bento x Cascavel-PR – 9 de janeiro, 13h
Juventus-SP x Retrô-PE – 9 de janeiro, 15h15
Sede: São Paulo (Juventus)
Grupo 32
Nacional x CSE-AL – 4 de janeiro, 12h45
Internacional x Portuguesa Santista – 4 de janeiro, 15h
Nacional x Portuguesa Santista – 7 de janeiro, 8h45
CSE-AL x Internacional – 7 de janeiro, 11h
Portuguesa Santista x CSE-AL – 10 de janeiro, 8h45
Nacional x Internacional – 10 de janeiro, 11h
Sede: São Paulo (Nacional)
