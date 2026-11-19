Golaço rende elogios até de jogador do Flamengo: 'Vai ser Puskás'
Samuel Lino elogiou pintura de Vargas na derrota do Athletico para o Flamengo
O golaço marcado por Kerwin Vargas na derrota do Athletico-PR para o Flamengo, por 2 a 1, na última quarta-feira (18), pelo Campeonato Brasileiro, impressionou até os adversários. Após a partida no Maracanã, o atacante Samuel Lino não poupou elogios à finalização do colombiano e afirmou que o lance merece conquistar o Prêmio Puskás, da Fifa, destinado ao gol mais bonito da temporada.
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— Eles nos surpreenderam com um gol. Parabéns para o jogador do Athletico. Foi um golaço. Vai ser Puskás — declarou o jogador do Flamengo ao comentar a pintura do adversário.
Aos 10 minutos do primeiro tempo, Vargas recebeu passe de Zapelli ainda no campo de defesa, percebeu o posicionamento adiantado do goleiro Agustín Rossi e arriscou uma finalização de longa distância. O atacante estava a aproximadamente 63 metros da meta rubro-negra quando acertou o chute que terminou no fundo das redes.
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Vargas celebra gol mais bonito da carreira
Aos 24 anos, Vargas também demonstrou entusiasmo com a pintura no Maracanã. Após balançar as redes contra o Flamengo, o colombiano afirmou que o lance representa o gol mais bonito de sua carreira e dedicou a marca à família.
— Foi um gol muito bonito, fico muito feliz por esse gol. Dou graças a Deus por permitir fazer esse gol nesse grande estádio, com toda essa gente aqui. Quero mandar esse gol para a minha família, para a minha filha e meu amigo que está aqui. É o mais bonito (da carreira) — declarou o atacante.
Apesar do golaço, o Athletico-PR acabou derrotado por 2 a 1, de virada. O resultado manteve o Flamengo na liderança do Brasileirão, com 79 pontos, enquanto a equipe paranaense permaneceu na quinta colocação, com 54.
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