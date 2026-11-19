Palmeiras tem desfalque de titular para duelo com o Flamengo
Barboza estava pendurado e recebeu cartão amarelo ainda na primeira etapa da derrota para o Cruzeiro
O Palmeiras terá desfalque para o confronto com o Flamengo, no próximo sábado (21), no Nubank Parque, que pode definir o título do Campeonato Brasileiro. Pendurado, Alexander Barboza recebeu o terceiro cartão amarelo ainda no primeiro tempo do jogo com o Cruzeiro, após cometer falta em Marquinhos, e terá de cumprir suspensão automática.
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Para o confronto direto contra os cariocas, Abel Ferreira contará com o retorno de Gustavo Gómez. O capitão defendeu a seleção paraguaia na última Data Fifa, durante amistosos disputados na Ásia, e não esteve à disposição contra o Cruzeiro em razão do longo deslocamento de volta ao Brasil. Mauricio, companheiro de seleção, também ficou fora da partida.
Apesar do retorno do capitão, Abel ainda enfrenta problemas para montar a defesa. Murilo segue em tratamento de uma lesão muscular e é dúvida para a partida de sábado. Caso o zagueiro não reúna condições de jogo, a tendência é que Gustavo Gómez forme o trio defensivo ao lado de Bruno Fuchs e Benedetti, titulares na derrota para a Raposa no Mineirão.
Palmeiras precisa da vitória para evitar título do Flamengo
O Palmeiras permaneceu com 73 pontos após a derrota de virada para o Cruzeiro e viu o Flamengo ampliar para seis pontos a vantagem na liderança, a três rodadas do fim do Campeonato Brasileiro.
Para evitar que o rival conquiste o título no Nubank Parque, os comandados de Abel Ferreira precisam vencer o confronto direto de sábado (21) para manter as chances de título. Um empate ou uma derrota dará ao Flamengo a taça antecipada da competição.
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- 36ª rodada
Palmeiras x Flamengo - 21/11
- 37ª rodada
Chapecoense x Palmeiras - 24/11
Coritiba x Flamengo - 29/11
- 38ª rodada
Palmeiras x Coritiba - 02/12
Flamengo x Chapecoense 02/12
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