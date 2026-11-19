Palmeiras quebra silêncio sobre lesão de Paulinho e revela plano de recuperação
Atacante não entra em campo desde o dia 21 de outubro e está praticamente descartado da decisão da Libertadores
Paulinho seguirá como desfalque do Palmeiras nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Exames de imagem identificaram inflamações persistentes nos tecidos musculares e ósseos da perna direita do atacante, a mesma em que sofreu um trauma durante a vitória sobre o Fluminense, que garantiu a classificação do clube à final da Libertadores.
O Palmeiras descarta a possibilidade de fratura na região, mas ainda não estabelece um prazo para o retorno do camisa 10. A presença de Paulinho na final da Libertadores contra o Estudiantes, em 28 de novembro, é incerta. O atacante segue sob os cuidados do departamento médico e realiza atividades em dois períodos na Academia de Futebol.
Ele ainda não participa de atividades no gramado com o restante do elenco. Antes de voltar a ficar à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira, Paulinho precisará iniciar o processo de transição física. Segundo apuração do Lance!, fontes ligadas ao departamento de futebol do Palmeiras consideram improvável a presença do atacante na final da Libertadores.
Paulinho entrou em campo pela última vez em 21 de outubro, na classificação do Palmeiras sobre o Fluminense nos pênaltis, pela semifinal da Libertadores. Na ocasião, o atacante foi acionado no segundo tempo e permaneceu em campo por cerca de dez minutos, incluindo os acréscimos.
Paulinho soma apenas 11 partidas em 2026, uma delas como titular, e caminha para encerrar a temporada com o menor número de atuações desde que deixou o futebol brasileiro para defender o Bayer Leverkusen. Durante sua passagem pelo clube alemão, o atacante sofreu uma grave lesão no joelho, em julho de 2020.
Confira comunicado oficial do Palmeiras sobre Paulinho
O atacante Paulinho segue em recuperação do trauma sofrido contra o Fluminense, pela semifinal da CONMEBOL Libertadores. Embora os exames de imagem iniciais tenham descartado fratura na região operada, avaliações complementares realizadas nas semanas seguintes constataram inflamações persistentes nos tecidos musculares e ósseos. Por essa razão, o atleta se mantém em reabilitação junto ao NSP (Núcleo de Saúde e Performance), onde fará tratamento diário em dois períodos até estar em condições de retornar aos treinamentos.
Calendário do Palmeiras em 2026
- 21/11 - Palmeiras x Flamengo - Brasileirão (36ª rodada)
- 24/11 - Chapecoense x Palmeiras - Brasileirão (37ª rodada)
- 28/11 - Palmeiras x Estudiantes - Libertadores
- 02/12 - Palmeiras x Coritiba - Brasileirão (38ª rodada)
- 06/12 - Grêmio x Palmeiras - Copa do Brasil
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