Campeão na casa do Palmeiras? Samuel Lino revela desejo de levantar taça no Maracanã
Atacante projetou o confronto direto deste sábado, que pode garantir o título brasileiro ao Flamengo
Após vencer o Athletico por 2 a 1 nesta quarta-feira (18), no Maracanã, o Flamengo já volta as atenções para o confronto direto com o Palmeiras, no próximo sábado (21), no Nubank Parque. A partida pode definir o campeão brasileiro, e Samuel Lino projetou o duelo entre os dois principais concorrentes ao título. Para o atacante, a vantagem rubro-negra na tabela não terá influência quando a bola rolar.
— É confronto grande, jogo grande. O jogo de duas equipes que vêm lutando o ano inteiro por esse campeonato. A gente chega numa vantagem, mas essa vantagem não entra em campo quando começa o jogo, quando se trata dessas duas equipes, porque são duas equipes que só pensam em ganhar. Então, a gente fez um bom resultado aqui hoje, com o resultado da derrota deles lá hoje nos deu esses seis pontos, e agora é o nosso trabalho nos próximos dois dias chegar lá e preparar para fazer um grande jogo — disse Samuel Lino.
Com a vitória sobre o Athletico e a derrota do Palmeiras para o Cruzeiro, o Flamengo abriu seis pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Assim, um empate no confronto direto de sábado será suficiente para garantir matematicamente o título nacional e o decacampeonato.
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Samuel Lino revela desejo de ser campeão no Maracanã
Apesar da possibilidade de levantar a taça na casa do rival, Samuel Lino admitiu que seria especial conquistar o título diante da torcida rubro-negra, no Maracanã. Para isso, o Flamengo precisaria chegar à última rodada sem ter confirmado matematicamente a conquista. Antes de receber a Chapecoense, no encerramento do campeonato, a equipe ainda enfrenta o Coritiba, fora de casa.
— Cara, seria especial ser campeão pelo Flamengo. Esse é o especial, não tem local. O especial de verdade seria ser campeão dentro do Maracanã, com a nossa torcida. Mas a gente vai buscar esse título lá, sim, porque o Flamengo só pensa em vitória e é para isso que o Flamengo nasceu: sempre para ganhar — completou o atacante.
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