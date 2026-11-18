AO VIVO: siga os lances de Flamengo x Athletico pelo Brasileirão
Duelo no Maracanã é válido pela 35° rodada e valioso na briga do Rubro-Negro pelo título
Flamengo e Athletico Paranaense vão se enfrentar, na noite desta quarta-feira (18), em jogo válido pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. Direto do Maracanã, o Lance! te conta tudo que acontece pré, durante e após o jogo. A bola rola às 20h30 (Brasília). Acompanhe abaixo:
Mudança no uniforme do Mengão
Flamengo chegou ao Maracanã para enfrentar o Athletico
Rubro-Negro quase completo para o jogo!
Fala, setorista!
Torcida rubro-negra prepara grande festa no Maraca
Como chegam Flamengo e Athletico
Líder do Brasileirão com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras, o Flamengo chega à reta final da competição com uma invencibilidade de 11 partidas. Uma vitória sobre o Furacão permitirá ao Rubro-Negro depender apenas de si para conquistar o título no confronto direto com o Alviverde, no sábado (21), no Nubank Parque.
➡️Entenda o planejamento do Flamengo com pendurados contra o Athletico de olho no Palmeiras
O Athletico-PR, por sua vez, ocupa a quinta colocação, com 54 pontos, e busca garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores. A equipe paranaense não vence há quatro rodadas e vem de derrota por 3 a 1 para o Vasco, na Arena da Baixada.
Leonardo Jardim ganhou reforços importantes durante a pausa para a Data Fifa. Danilo, Alex Sandro e Lucas Paquetá voltaram a treinar com o elenco após se recuperarem de lesões. Arrascaeta, Varela e Gonzalo Plata também retornaram antecipadamente dos compromissos com suas respectivas seleções.
O treinador português, entretanto, terá de lidar com oito jogadores pendurados antes do confronto direto com o Palmeiras: Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Vitão.
Odair Hellmann terá três desfalques importantes para o confronto no Maracanã. Artilheiro do Brasileirão, com 21 gols, Kevin Viveros teve a suspensão ampliada para três partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e está fora do duelo.
O zagueiro Dantas cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Arthur Dias está a serviço da Seleção Brasileira. Jorge Rivaldo e Kerwin Vargas são alternativas para substituir Viveros no comando do ataque.
No primeiro turno
Flamengo e Athletico-PR empataram por 1 a 1 na Arena da Baixada, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mendoza abriu o placar para o Furacão, enquanto Pedro garantiu o empate rubro-negro nos minutos finais.
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