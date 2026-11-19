Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo: 'Acabou'
Rubro-Negro venceu o Athletico-PR, abriu cinco pontos de vantagem na liderança e pode confirmar o título diante do Verdão
A vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR por 2 a 1, nesta quarta-feira (18), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, não passou despercebida pela torcida do Palmeiras. Após o resultado no Maracanã e a derrota do Verdão por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, torcedores alviverdes reagiram nas redes sociais e demonstraram preocupação com a situação da equipe na disputa pelo título.
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Veja a repercussão:
Com os resultados da rodada, o Flamengo chegou aos 79 pontos e abriu cinco de vantagem sobre o Palmeiras, que permaneceu com 74. O cenário deixou o Rubro-Negro muito próximo da conquista e aumentou o pessimismo entre os palmeirenses, que passaram a comentar a possibilidade de perder o campeonato.
A equipe carioca, inclusive, pode confirmar o título nacional já no próximo sábado (21), justamente diante do Palmeiras, em confronto direto. Para isso, basta um empate no duelo.
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O Flamengo saiu atrás no placar contra o Athletico-PR, com um gol de Kerwin Vargas, mas conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, com Carrascal e Jorginho, de pênalti. Já o Palmeiras abriu o marcador contra o Cruzeiro com Ramón Sosa, mas sofreu a virada na etapa final, com gols de Matheus Pereira e Khellven, contra.
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