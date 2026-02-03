Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam na Arena, em Porto Alegre, pela segunda rodada
Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30, na Arena, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view. Clique aqui para assistir a Grêmio x Botafogo:
As equipes chegam para o duelo em momentos bem diferentes no começo da temporada. O Tricolor Gaúcho, comandado por Luís Castro, tentará reverter o cenário após três tropeços consecutivos, sendo dois pelo Estadual — derrota para o rival Internacional e empate com o Juventude — e um na abertura do Brasileirão, na derrota para o Fluminense, no Maracanã.
O Glorioso por sua vez, também em início de trabalho com Martín Anselmi, chega após derrota para o rival Fluminense, mas em contexto diferente. Foram três vitórias tendo ótimas atuações utilizando time titular, e o revés diante do rival com o 11 inicial tendo dez considerados reservas. A goleada por 4 a 0 sobre o Cruzeiro na estreia no Brasileirão deu a liderança.
Histórico recente em Grêmio x Botafogo
Na temporada passada, o Botafogo foi pedra no sapato do Grêmio. No duelo do primeiro turno, no Sul, o Glorioso saiu na frente com Cuiabano e levou o empate aos 45 da segunda etapa em cobrança de pênalti de Tiago Volpi. Já no segundo turno, no Rio de Janeiro, o Glorioso venceu por 3 a 2 com gols de Cuiabano, Artur e Marçal. André Henrique e Carlos Vinícius marcaram para o Imortal.
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X BOTAFOGO
2ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima MG)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
GRÊMIO: Weverton, João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Amuzu, Tetê e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
BOTAFOGO: Neto, Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Montoro e Alex Telles; Santi Rodríguez e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
