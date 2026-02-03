Com desfalque de peso, Botafogo divulga relacionados para enfrentar o Grêmio
Clubes se enfrentam na quarta-feira (4), em Porto Alegre
O Botafogo divulgou os relacionados para enfrentar o Grêmio pela segunda rodada do Brasileirão. Para o duelo desta quarta-feira (4), às 21h30, Martin Anselmi terá um desfalque de peso na defesa, já que Marçal está lesionado.
Depois de rodar o elenco no confronto contra o Fluminense, pelo Carioca, o Glorioso vai com o que tem de melhor à disposição para encarar mais um tricolor, dessa vez gaúcho. Na coletiva após a derrota, Anselmi destacou a necessidade de ter feito isso, especialmente com o contexto permitindo, já que o clube já está classificado para o mata-mata do Estadual.
Entre os 24 que vão para o jogo, o treinador argentino manteve algumas peças da base, como Kauan Toledo, Gabriel Abdias e Marquinhos, que disputaram as rodadas iniciais do Carioca. Internamente, ganhou o reforço de Bastos, que voltou de lesão e foi titular no clássico.
Marçal é a única baixa. O defensor sofreu um estiramento no joelho direito no clássico e, apesar de ter atuado os 90 minutos, deixou o Nilton Santos de muletas.
Na estreia, o Glorioso goleou o Cruzeiro por 4 a 0. Matheus Martins abriu o placar, Danilo marcou duas vezes e Artur fechou a contagem nos acréscimos diante da torcida botafoguense.
Confira abaixo os relacionados:
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X BOTAFOGO
2ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima MG)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
GRÊMIO: Weverton, João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Amuzu, Tetê e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
BOTAFOGO: Neto, Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Montoro e Alex Telles; Santi Rodríguez e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
