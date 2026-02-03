Cassierra fica de fora da lista de relacionados do Atlético-MG: entenda o motivo
Sampaoli optou por não levar o atacante para a partida contra o Bragantino
O Atlético divulgou a lista de jogadores relacionados para o confronto diante do Red Bull Bragantino. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
A principal ausência na relação é a do centroavante Mateo Cassierra, recém-contratado pelo Galo. Havia a expectativa de que o atacante fosse relacionado pela primeira vez e pudesse estrear com a camisa alvinegra, o que não se confirmou.
De acordo com o clube, Cassierra permaneceu em Belo Horizonte para aprimorar a forma física, conforme planejamento previamente estabelecido pela comissão técnica. Apresentado oficialmente na última semana, o jogador não entra em campo desde o início de dezembro, quando ainda atuava pelo Zenit.
Outro desfalque é o volante Alexsander. O atleta sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a vitória sobre o Pouso Alegre e, após a realização de exames de imagem, foi constatada ruptura total do ligamento colateral medial. O jogador passará por tratamento conservador, sem necessidade de procedimento cirúrgico.
Para o duelo contra o Bragantino, o técnico Jorge Sampaoli deve escalar força máxima, mantendo a base da equipe que venceu o Cruzeiro e empatou com o Palmeiras nas últimas partidas.
Relacionados do Atlético contra o Bragantino
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra
Laterais: Natanael, Kauã Pascini, Preciado, Renan Lodi
Zagueiros: Junior Alonso, Iván Román, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo
Meias: Bernard, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Cissé, Maycon, Reinier e Victor Hugo
Atacantes: Alan Minda, Cuello, Dudu, Hulk
