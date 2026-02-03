CBF fecha acordo financeiro com clubes da Série B; entenda

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que fechou acordos com Náutico e São Bernardo. No caso, foram acordos para o fortalecimento comercial dos clubes na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. A entidade afirma que foi procurada pelas duas agremiações após o acesso da Série C e estruturou um modelo de apoio institucional e comercial para a temporada.

De acordo com a CBF, foi estruturado um "modelo comercial sustentável e financeiramente vantajoso". Tal acordo contempla propriedades comerciais e de mídia, incluindo a exploração de espaços publicitários nos estádios. Sem contar a organização dos direitos de transmissão. O objetivo, no final, foi gerar oportunidades de receita no ambiente da Série B.

— Essa é uma das características da nossa gestão: o diálogo e essa aproximação maior com clubes e federações. Estamos buscando sempre melhorar o nosso produto, qualificar mais a nossa gestão e a gestão dos clubes. A CBF é a casa do futebol brasileiro e sempre vai estar de portas abertas para todos os clubes que necessitem de ajuda - afirmou Samir Xaud, presidente da CBF.

Os presidentes do São Bernardo, Antonio Moreno Neto, e do Náutico, Bruno Becker, celebraram a parceria.

— O São Bernardo, pela primeira vez na história, está na Série B. Ele não tem um histórico nesta competição. A CBF, com essa nova administração moderna e com a participação de todos, mostrou visão de futuro e nos ofereceu todas as condições para que possamos conseguir um bom desempenho já nesta temporada, além de uma visibilidade que jamais tivemos — afirmou Neto, antes do representante do Timbu:

— É uma parceria importantíssima para o Náutico, que vem coroar esse momento interno do clube, com o acesso à Série B. Tudo fluiu com naturalidade. Para além da questão financeira, é muito satisfatório o Náutico, enquanto instituição centenária que é, contribuir nesse novo momento do futebol. Acho que é um movimento interessantíssimo em que todos ganham — Bruno Becker, presidente do Náutico.