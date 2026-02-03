Fortaleza acerta com atacante revelado pelo São Paulo
Vitinho pertence ao Tijuana, do México
O Fortaleza acertou a contratação do atacante Vitinho, que foi revelado pelo São Paulo e pertence ao Tijuana-MEX. O técnico Thiago Carpini comentou sobre a chegada após o empate em 1 a 1 com o Iguatu, pelo Campeonato Cearense.
— O Vitinho tem sim o meu aval, a gente ainda tem trabalhado muito a parte ofensiva. Hoje a gente conta só com o Moisés. A chegada do Vitinho já nos ajuda de certa forma, mas ainda é pouco para o que estamos buscando. É um jogador interessante, já esteve no radar do Fortaleza em outros momentos. Jogador de um para um, com uma característica interessante - disse o treinador.
O ponta de 24 anos começou a sua carreira pelo São Paulo e fez duas partidas no profissional do clube. Tais jogos aconteceram em 2021, no Campeonato Paulista, sob o comando de Hernán Crespo.
Sem um acordo por renovação, Vitinho deixou os paulistas em 2022 e acertou com o Atlético San Luis-MEX. Foram 101 partidas pelo time, com 18 gols e oito assistências ao todo.
No ano passado, o atacante juntou-se ao Tijuana, que o emprestou ao Leão até o fim desta temporada. São 11 jogos com o clube mexicano, sem gols ou assistências.
Fortaleza já foca no Clássico-Rei
Sem vaga garantida na semifinal do Campeonato Cearense, o Fortaleza encerrará sua participação na segunda fase diante do Ceará. O primeiro Clássico-Rei do ano será realizado no domingo (8), às 18h (de Brasília), na Arena Castelão.
