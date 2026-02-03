Alano sofre pênalti e marca primeiro gol com a camisa do Ceará

O meio-campista Juan Alano marcou o seu primeiro gol com a camisa do Ceará. O tento do camisa 10 veio na goleada por 4 a 0 sobre o Horizonte, no último domingo (1º), pela segunda fase do Campeonato Cearense.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Alano tinha começado a sua trajetória pelo Alvinegro com uma assistência diante do Ferroviário. Estreando na segunda fase do Campeonato Cearense, o clube venceu o adversário por 5 a 1 em tal confronto.

No domingo, em nova goleada, Alano anotou o terceiro gol ao receber pela direita e finalizar rasteiro. Pouco depois, o meia aproveitou passe na frente e, antes que pudesse finalizar, sofreu um pênalti. Vina bateu e selou a conta: 4 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na vitória do Ceará no Campeonato Cearense!

Juan Alano em partida do Ceará contra o Ferroviário, valendo pelo Campeonato Cearense de 2026 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

— Feliz pelo gol. Vitória importante, estamos na semifinal. A gente espera toda a torcida alvinegra no domingo. E vamos para cima deles - disse o camisa 10 ao projetar o Clássico-Rei.

➡️ Em cenários diferentes, Ceará e Fortaleza focam no Clássico-Rei

Alano tem contrato com o Ceará até o fim de 2026. O atleta soma passagens por Internacional e Coritiba no Brasil e, fora do país, jogou no futebol japonês.

continua após a publicidade

Ceará foca no Clássico-Rei

Com vaga garantida na semifinal do Campeonato Cearense, o Ceará encerrará sua participação na segunda fase diante do Fortaleza. O primeiro Clássico-Rei do ano será realizado no domingo (8), às 18h (de Brasília), na Arena Castelão.

➡️ Ingressos de Ceará x Fortaleza estão à venda: veja preços e onde comprar

Maior campeão do Estadual, o Vovô soma dois títulos consecutivos no torneio. As conquistas interromperam a sequência de cinco taças do rival Fortaleza.