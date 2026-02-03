Vasco empresta Garré ao Aris Salónica, da Grécia
Jogador chegou ao clube no meio de 2024, mas não consquistou seu espaço
O Vasco acertou o empréstimo do atacante Benjamín Garré ao Aris Salónica, da Grécia. Fora dos planos da comissão técnica, o meia argentino já foi liberado pela diretoria vascaína e desembarcou no país europeu nesta terça-feira (3) para realizar exames médicos e assinar contrato com o novo clube.
Contratado no início de 2025 por cerca de R$ 15 milhões, Garré chegou ao Vasco para reforçar o setor ofensivo. Vindo do Krylya Sovetov, da Rússia, o argentino era visto como uma peça capaz de dar mais criatividade e dinâmica ao ataque cruz-maltino. No entanto, a expectativa não se confirmou dentro de campo.
O jogador não conseguiu se firmar nem sob o comando de Fábio Carille, nem posteriormente com Fernando Diniz. Com a mudança de filosofia e a concorrência no elenco, Garré perdeu espaço e passou a receber poucas oportunidades. A diretoria também viu na negociação uma chance de aliviar a folha salarial do clube.
Com a camisa do Vasco, Benjamín Garré disputou 14 partidas e contribuiu com apenas uma assistência, desempenho considerado abaixo do esperado para o investimento feito. A passagem discreta acabou selando a decisão pelo saída do atleta.
