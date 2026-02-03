menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco empresta Garré ao Aris Salónica, da Grécia

Jogador chegou ao clube no meio de 2024, mas não consquistou seu espaço

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/02/2026
18:03
Benjamín Garré - Vasco
imagem cameraGarré durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco acertou o empréstimo do atacante Benjamín Garré ao Aris Salónica, da Grécia. Fora dos planos da comissão técnica, o meia argentino já foi liberado pela diretoria vascaína e desembarcou no país europeu nesta terça-feira (3) para realizar exames médicos e assinar contrato com o novo clube.

continua após a publicidade

Contratado no início de 2025 por cerca de R$ 15 milhões, Garré chegou ao Vasco para reforçar o setor ofensivo. Vindo do Krylya Sovetov, da Rússia, o argentino era visto como uma peça capaz de dar mais criatividade e dinâmica ao ataque cruz-maltino. No entanto, a expectativa não se confirmou dentro de campo.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O jogador não conseguiu se firmar nem sob o comando de Fábio Carille, nem posteriormente com Fernando Diniz. Com a mudança de filosofia e a concorrência no elenco, Garré perdeu espaço e passou a receber poucas oportunidades. A diretoria também viu na negociação uma chance de aliviar a folha salarial do clube.

continua após a publicidade
Atacante Benjamín Garré foi oficializado no Vasco
Garré em apresentação no Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Aposte na partida entre Vasco e Chapecoense no Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Com a camisa do Vasco, Benjamín Garré disputou 14 partidas e contribuiu com apenas uma assistência, desempenho considerado abaixo do esperado para o investimento feito. A passagem discreta acabou selando a decisão pelo saída do atleta.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias