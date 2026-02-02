Projetado pela passagem no Botafogo, Janderson atravessa um dos melhores momentos de sua carreira justamente em sua primeira experiência fora do Brasil. Em ótima fase na Trendyol Super Lig, o atacante marcou três gols nos últimos quatro jogos pelo Gozetpe e vem sendo peça fundamental na campanha surpreendente da equipe turca na liga local.

Na temporada atual, o atacante soma 19 partidas disputadas, com quatro gols marcados e três assistências, números que mostram a evolução no futebol europeu. Um dos gols mais recentes veio na vitória por 2 a 1 sobre o Fatih Karagümrük, resultado que consolidou o bom momento do Goztepe.

Antes disso, Janderson já havia balançado as redes em um duelo de grande repercussão diante do Fenerbahçe, em um confronto que chamou atenção pela força do adversário e pela visibilidade do campeonato. Fora de casa, a equipe conseguiu empatar pelo placar de 1 a 1 com o vice-líder.

— Está sendo um momento muito importante para mim. Fico feliz de estar contribuindo com gols e ajudando nessas vitórias. Estamos surpreendendo a todos nessa campanha consistente e queremos seguir na luta pelas vagas nas competições europeias. O desempenho coletivo é o mais forte importante sempre — disse Janderson.

Do Botafogo para o brilho no Velho Continente

Janderson tenta igualar a temporada mais goleadora da carreira, registrada em 2025 pelo Vitória, quando anotou oito gols e deu três assistências em 34 partidas. Agora, com ainda muitos jogos pela frente na Turquia, o brasileiro vê a possibilidade real de alcançar — ou até superar — esse desempenho.

O atacante chegou ao Botafogo em 2022 após o departamento de scout da SAF captá-lo no Bahia de Feira, onde se destacava na Série D do Brasileirão. Sua trajetória ainda inclui, antes de assinar com o Glorioso, clubes como Angra dos Reis, SJ Ribamar e Duque de Caxias.

Vendido pelo Botafogo ao Vitória em 2024, Janderson se destacou e ficou sob os holofotes do Goztepe. A transação girou na casa de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões em junho de 2025).

A trajetória de Janderson, ada por superação, números consistentes e crescimento constante, ganha agora novos capítulos em solo europeu. Da venda de balas no farol aos gols decisivos na Turquia, o atacante brasileiro transforma cada oportunidade em combustível para seguir fazendo história.