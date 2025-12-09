O Real Madrid vive tempos difíceis. A equipe comandada por Xabi Alonso foi derrotada por 2 a 0 pelo Celta de Vigo, no domingo (7), em partida válida pela 15ª rodada da La Liga, no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), marcada por atuação apagada do onze inicial e críticas à arbitragem. Para completar o cenário, Endrick, presente no banco de reservas, acabou expulso mesmo sem entrar em campo.

Ao fim dos 90 minutos, diversos jogadores do Madrid demonstraram indignação com a arbitragem de Alejandro Quintero, responsável por expulsar três atletas merengues: Álvaro Carreras, Fran García e Endrick. O lateral-esquerdo titular recebeu cartão vermelho nos acréscimos após dirigir ao árbitro a frase "você é péssimo", enquanto o brasileiro também foi excluído por comportamento considerado desrespeitoso. O defensor reserva, único punido por faltas em campo, deixou a partida aos 19' do segundo tempo. Segundo o jornal espanhol "Marca", os dois primeiros cumprirão suspensão de duas partidas.

No entanto, a situação de Endrick no Real chama atenção por acrescentar um elemento incomum ao episódio. O camisa 9 soma apenas 11 minutos em campo na temporada, todos concentrados em uma única partida após sair do banco de reservas; ele não foi titular em nenhuma ocasião sob o comando de Alonso e, consequentemente, ainda não contribuiu com gols ou assistências na campanha 2025/26.

Futuro de Endrick 💭

Não à toa, Endrick deve deixar o clube na janela de transferências de janeiro, com o objetivo de obter mais minutos em outra equipe do continente europeu e, assim, recuperar espaço na Seleção Brasileira, visando uma vaga entre os atacantes que poderão ser convocados por Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, marcada para junho. O Lyon, por sua vez, é o principal candidato a recebê-lo por empréstimo.

De malas prontas para viajar à França, o camisa 9 cumprirá suspensão automática contra o Alavés, em partida válida pela 16ª rodada da La Liga, e só ficará à disposição de Alonso para o duelo contra o Sevilla, no domingo (14). Em seguida, deve formalizar sua transferência para o novo clube.

Endrick e companheiros treinam antes da partida entre Real Madrid e Manchester City, válida pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Segundo o portal "Trivela", Endrick deve sair da Espanha no dia 1º de janeiro, assim que a janela de transferências do verão europeu se abrir. O acordo entre o atacante e o clube francês foi firmado em outubro, mas o contrato ainda não havia sido assinado. Com menos partidas para disputar, o risco de lesão no Madrid diminui, e o Lyon se mostra ansioso para contar com o jogador a partir do início do ano que vem.

Desde outubro, Endrick já conversou com o técnico Paulo Fonseca e tem acompanhado as partidas do Lyon na Ligue 1 e na Europa League, segundo o site brasileiro. Com poucas opções como referência ofensiva, o brasileiro deve ter mais oportunidades com o português do que vinha tendo sob comando de Xabi. Endrick defenderá o Lyon por seis meses, sem custos, antes de retornar ao Real para a temporada 2026/27. O acordo, aliás, não prevê opção de compra.

