Ferj muda tabela do Carioca e ajusta jogos que impactam o Flamengo
Partidas a última rodada que influenciam o Grupo B acontecerão no mesmo horário
A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) alterou nesta terça-feira (3) datas e horários de partidas da última rodada do Campeonato Carioca. Os jogos que influenciam os classificados do Grupo B, com o Flamengo na disputa, aconteceram em mesma data e horário, no sábado (7), às 21h (de Brasília).
O duelo do Rubro-Negro com o Sampaio Corrêa é o único das quatro partidas que não foi alvo de alteração. A partida entre Madureira e Volta Redonda, que estava marcada para o domingo (8), foi antecipada para o dia anterior; já os confrontos entre Bangu e Boavista e Portuguesa e Nova Iguaçu, que já ocorreriam no sábado (7), ganharam novo horário.
A mudança foi iniciativa da Ferj para dar maior isonomia da disputa por vaga nas quartas de final. O Lance! apurou que o desejo da entidade era que as partidas acontecessem às 18h, mas a Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão, exigiu a manutenção do jogo entre Flamengo e Sampaio para às 21h. Assim, o restante das partidas foram realocadas para este horário.
Confira classificação do Grupo B da Taça Guanabara
|Time
|Pontos
|Vitórias
|Saldo
|Gols Pró
|Gols contra
Botafogo
9
3
3
6
3
Madureira
7
2
-1
4
5
Boavista
7
2
-2
5
7
Nova Iguaçu
5
1
0
8
8
Flamengo
4
1
-4
4
8
Maricá
3
0
-4
5
9
Cenários de classificação do Flamengo
Com quatro prontos e o pior saldo do grupo (junto ao lanterna Maricá), praticamente apenas a vitória interessa o Flamengo. O único cenário em que o Rubro-Negro avançaria ao mata-mata sem somar três pontos na rodada final é, em caso de empate com o Sampaio Corrêa, contar com uma derrota do Nova Iguaçu por cinco ou mais gols de diferença diante da Portuguesa.
Desta forma, para garantir vaga nas quartas de final do Campeonato Carioca, o Mais Querido precisa vencer o jogo final da Taça Guanabara e torcer para pelo menos um dos resultados abaixo.
- empate ou derrota do Nova Iguaçu contra a Portuguesa;
- derrota do Boavista para o Bangu;
- derrota do Madureira para o Volta Redonda.
