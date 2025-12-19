menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Marcelo Teixeira vê cenário distante e praticamente descarta Gabigol no Santos: 'Outra realidade'

Presidente do Peixe cita limite financeiro e indica dificuldade para avançar na negociação

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 19/12/2025
17:16
Marcelo Teixeira vê Gabigol longe do Santos (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press)
O Santos encerrou a temporada de 2025 e identificou a necessidade de contratar um centroavante, posição que ficou em baixa ao longo do ano. Paralelamente, o nome de Gabigol voltou a ser cogitado no clube, principalmente pelo fato de o atacante ter perdido espaço no Cruzeiro e pelo desgaste com a torcida, em especial após o pênalti desperdiçado contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. Duas histórias que, em tese, poderiam voltar a se cruzar após alguns anos. Isso, porém, segundo o presidente do Peixe, não deve acontecer.

Marcelo Teixeira afirmou que o cenário de uma eventual negociação é diferente em relação ao ano passado, quando o clube apresentou uma proposta elevada para tentar contar com o jogador. Atualmente, mesmo com Neymar no elenco, o Santos até poderia fazer uma investida, mas com valores significativamente inferiores.

— A prioridade era a vinda dele (Gabigol) antes do Neymar. O Santos queria que o Gabriel viesse naquele momento. Era importante, nesse projeto de reestruturação e de reconstrução, contar com o Gabriel. Naquele momento, a negociação que o Santos abriu e a proposta que o Santos fez a ele foram ousadas, uma proposta de mercado. Tanto que balançou, e ele optou pelo Cruzeiro mais pelo projeto de disputar mais competições do que o Santos estava disputando — disse Marcelo Teixeira à "ESPN".

— Então, a gente admitia que, num contexto profissional, ele almejar disputar competições internacionais, como Libertadores e outras que o Cruzeiro disputou. Hoje é outra realidade. Não entro nem na questão da avaliação técnica. Ele é um bom jogador, é um jogador identificado com o Santos, é um Menino da Vila, mas a prioridade de investimento daquela oportunidade já não é a mesma de hoje — completou.

O cartola santista ainda afirmou que Gabigol segue pedindo valores elevados, o que não se encaixa no orçamento do Santos, já que o clube vive uma outra realidade.

— Então, quando você abre uma conversa e nota que a pretensão continua sendo em um nível maior, o Santos não tem condições. Já dissemos isso abertamente e não há nem como prosseguir numa negociação, porque, se era uma prioridade anteriormente e fizemos uma proposta ousada, hoje não é mais. Hoje a gente poderia fazer uma proposta, mas em um nível diferente, diante do próprio orçamento que o clube possui e das opções de investimento que foram feitas, antes da vinda do próprio Gabriel. Hoje, essa realidade é bem diferente e distante — completou.

Gabigol foi revelado pelo Santos (Foto: Ivan Storti/Santos FC)
Torcedor do Santos quer Gabigol?

LANCE! ouviu torcedores do Santos em uma enquete realizada pelo canal no WhatsApp com a seguinte pergunta: torcedor santista, você aceitaria o retorno do atacante Gabigol?

Com 71% dos votos, os torcedores do Santos aprovaram o retorno do jogador, mas entendem que uma renegociação salarial seria necessária para que a contratação se concretize.

Veja o resultado completo da enquete:

  • Sim, mas com salário menor: 71,8% (841 votos)
  • Não, nem com salário menor: 12,5% (146 votos)
  • Sim, independente do salário: 10,5% (123 votos)
  • Não, independente do salário: 5,2% (61 votos)

Gabigol pelo Santos (desde 2015)

    1.
  1. 78 jogos (74 titular)
    2. 2.
  2. 37 gols
    3. 3.
  3. 7 assistências
    4. 4.
  4. 146 minutos para participar de gol
    5. 5.
  5. 2.7 finalizações por jogo (1.3 no gol)
    6. 6.
  6. 40% de conversão em grandes chances
    7. 7.
  7. 5.7 finalizações para marcar
    8. 8.
  8. 1.1 passes decisivos por jogo
    9. 9.
  9. 0.9 dribles certos por jogo
    10. 10.
  10. 44% de eficiência nos duelos
    11. 11.
  11. 1.6 faltas sofridas por jogo
    12. 12.
  12. Nota Sofascore 7.08

