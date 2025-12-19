O Santos encerrou a temporada de 2025 e identificou a necessidade de contratar um centroavante, posição que ficou em baixa ao longo do ano. Paralelamente, o nome de Gabigol voltou a ser cogitado no clube, principalmente pelo fato de o atacante ter perdido espaço no Cruzeiro e pelo desgaste com a torcida, em especial após o pênalti desperdiçado contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. Duas histórias que, em tese, poderiam voltar a se cruzar após alguns anos. Isso, porém, segundo o presidente do Peixe, não deve acontecer.

continua após a publicidade

Marcelo Teixeira afirmou que o cenário de uma eventual negociação é diferente em relação ao ano passado, quando o clube apresentou uma proposta elevada para tentar contar com o jogador. Atualmente, mesmo com Neymar no elenco, o Santos até poderia fazer uma investida, mas com valores significativamente inferiores.

— A prioridade era a vinda dele (Gabigol) antes do Neymar. O Santos queria que o Gabriel viesse naquele momento. Era importante, nesse projeto de reestruturação e de reconstrução, contar com o Gabriel. Naquele momento, a negociação que o Santos abriu e a proposta que o Santos fez a ele foram ousadas, uma proposta de mercado. Tanto que balançou, e ele optou pelo Cruzeiro mais pelo projeto de disputar mais competições do que o Santos estava disputando — disse Marcelo Teixeira à "ESPN".

continua após a publicidade

— Então, a gente admitia que, num contexto profissional, ele almejar disputar competições internacionais, como Libertadores e outras que o Cruzeiro disputou. Hoje é outra realidade. Não entro nem na questão da avaliação técnica. Ele é um bom jogador, é um jogador identificado com o Santos, é um Menino da Vila, mas a prioridade de investimento daquela oportunidade já não é a mesma de hoje — completou.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O cartola santista ainda afirmou que Gabigol segue pedindo valores elevados, o que não se encaixa no orçamento do Santos, já que o clube vive uma outra realidade.

continua após a publicidade

— Então, quando você abre uma conversa e nota que a pretensão continua sendo em um nível maior, o Santos não tem condições. Já dissemos isso abertamente e não há nem como prosseguir numa negociação, porque, se era uma prioridade anteriormente e fizemos uma proposta ousada, hoje não é mais. Hoje a gente poderia fazer uma proposta, mas em um nível diferente, diante do próprio orçamento que o clube possui e das opções de investimento que foram feitas, antes da vinda do próprio Gabriel. Hoje, essa realidade é bem diferente e distante — completou.

Gabigol foi revelado pelo Santos (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Torcedor do Santos quer Gabigol?

O LANCE! ouviu torcedores do Santos em uma enquete realizada pelo canal no WhatsApp com a seguinte pergunta: torcedor santista, você aceitaria o retorno do atacante Gabigol?

Com 71% dos votos, os torcedores do Santos aprovaram o retorno do jogador, mas entendem que uma renegociação salarial seria necessária para que a contratação se concretize.

Veja o resultado completo da enquete:

Sim, mas com salário menor: 71,8% (841 votos)

Não, nem com salário menor: 12,5% (146 votos)

Sim, independente do salário: 10,5% (123 votos)

Não, independente do salário: 5,2% (61 votos)

➡️ Santos inicia reformulação e deve confirmar ao menos três saídas

Gabigol pelo Santos (desde 2015)