Gabigol abre o jogo sobre Tite e projeta futuro no Cruzeiro

Depois de errar um pênalti decisivo na eliminação do Cruzeiro para o Corinthians e deixar a Neo Química Arena separado do elenco, Gabigol deu entrevista nesta sexta-feira (19). Em participação no podcast Podpah, o camisa 9 da Raposa abriu o jogo sobre o reencontro com Tite, novo técnico da equipe.

– A situação é muito clara (com o Tite). O Pedrinho brincou, ele é muito louco. Ele é o treinador do time. Mas estamos pelo Cruzeiro. Não é sobre mim ou sobre ele. Ele sabe, vivemos isso no Flamengo. Não tivemos problemas no Flamengo. Eu respeito ele, como respeitei todos meus treinadores. Ele que vai mandar. Eu sou jogador, o que tiver que fazer para ajudar o Cruzeiro irei fazer – comentou.

Além disso, Gabigol ainda brincou que a imprensa chegou a negociá-lo antes mesmo do fim da temporada e chegou a perguntar à diretoria se havia algo.

Gabigol, camisa 9 do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Antes da semifinal, estavam me cravando em outro time. Eu falei com o Pedro Junio: eu estou vendido? Eu acertei com o Cruzeiro por um projeto de quatro anos. Claro que pode ser conversado e resolvido. Meu empresário está aqui. Ele não conversou com nenhum time. Claro que no meio do ano procuraram a gente, mas nunca foi uma opção sair do Cruzeiro. Minha reapresentação é dia 2. Estou de férias – explicou.

Gabigol analisa ano do Cruzeiro

Reserva durante boa parte da temporada, o jogador Cruzeiro analisou a temporada da equipe, destacando o retorno do time à Libertadores.

– Eu acho que esse ano foi muito bom para o Cruzeiro, conseguimos voltar a Libertadores. Queria ter tido mais minutos porque eu preciso disso. É difícil entrar 15 minutos de meia, de ponta. Quem jogou sabe que é diferente. Tem que dar tempo ao tempo. Estamos na Libertadores. O que espero é ajudar da melhor maneira possível. As pessoas tiram muito de contexto. Ontem vi uma matéria que mostrei para os meus amigos que fui mais eficaz que o Hulk e o Vitor Roque. Tive 18 participações em gols sem uma sequencia – disse Gabigol.