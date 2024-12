O mês de dezembro no futebol brasileiro será imperdível. Para encerrar 2024, diversos eventos esportivos fecham a temporada com chave de ouro: as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, Copa Intercontinental com a presença do Botafogo, Despedida do Adriano no Maracanã e o Jogo das Estrelas do Zico.

Reta final do Brasileirão

Continua tudo aberto no Campeonato Brasileiro de 2024. As duas últimas rodadas serão disputadas em dezembro, com disputas diretas pelo título do campeonato, vagas pela Libertadores 2025, vagas pela Copa Sul-Americana 2025 e luta contra o rebaixamento. A 37ª rodada acontece entre os dias 3 a 5 de dezembro. Todos os jogos da 38ª, por sua vez, acontecem simultaneamente no dia 8 do mês, às 16h.

Copa Intercontinental

O torneio da Fifa teve início no fim de setembro, quando o Al Ain-EAU venceu o Auckland City na primeira rodada. O clube dos Emirados Árabes foi derrotado na segunda rodada pelo Al Ahly-EGT, por 3 a 0 na última semana.

O outro jogo da segunda rodada ocorre no dia 11 de dezembro, entre Pachuca-MEX e Botafogo. Quem vencer pega o Al Ahly, no dia 14 do mesmo mês. Campeão da Champions League, o Real Madrid já está garantido na decisão do torneio, que acontece no dia 18.

Despedida do Adriano

A última batalha do Imperador. Ídolo do Flamengo e da Inter de Milão, Adriano fará seu jogo de despedida dos gramados, oficialmente, no dia 15 de dezembro, no Maracanã. A partida reunirá seus amigos no Rubro-Negro e do clube italiano para um desfecho oficial.

Zico e Junior, ídolos do Flamengo, estão confirmados. Além deles, jogadores que atuaram ao lado de Adriano com a camisa rubro-negra, como: Petkovic, Athirson, Zé Roberto, Léo Moura, Vagner Love, Ronaldo Angelim, Júlio César, Reinaldo, Toró, Sávio, Edilson, Denilson.

Os ingressos já estão disponíveis para a partida. A primeira leva de entradas, comercializados pelo site oficial da partida, é apenas para sócios-torcedores do Flamengo. O bilhete mais barato sai a R$ 75,00 a inteira, todos com direito a meia-entrada. O sócio-torcedor rubro-negro ainda tem direito a 15% de desconto em cima desse valor durante o primeiro lote ou até abrir a venda para o público geral, podendo comprar para mais três pessoas – menos no setor Maracanã+.

Jogo das Estrelas

A edição do jogo de Zico no Brasil já está confirmado. No dia 28 de dezembro, o ex-jogador reunirá grandes nomes do futebol no Maracanã. Nesta temporada, aliás, o evento completa 20 anos.

Em novembro, o astro anunciou que o evento terá uma edição especial em 2025. O Galinho levará a festividade para Hiroshima, no Japão. O "Zico All Star Game", como o ex-jogador classificou em suas redes sociais, fará parte de uma série de homenagens aos 80 anos do bombardeio atômico que atingiu a cidade japonesa. Ronaldinho Gaúcho, aliás, é o primeiro nome confirmado.