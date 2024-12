Artur Jorge retira jogadores da festa do Botafogo: ‘Temos mais uma final’

Artur Jorge participou da festa do Botafogo com os jogadores para comemorar o título da Libertadores. O português chamou atenção da torcida pela alegria desde o momento da conquista do título. Porém, o técnico também mostrou seu lado sério e pediu o encerramento da festa, por conta da sequencia da temporada.

continua após a publicidade

➡️Jornalista elogia trabalho de Textor no Botafogo, mas alerta: ‘Conta pode chegar’

- Eu saltei com eles ali, é verdade, mas nesta altura está na hora de terminarmos a festa, porque quarta-feira temos mais uma grande final. Queremos vencer, queremos vencer o campeonato e, por isso, nós temos de estar preparados para poder dar uma resposta na quarta-feira e no próximo sábado. O objetivo a partir de hoje começa a ser ser campeão nacional.

Botafogo no Brasileirão

Líder do Brasileirão, o Alvinegro enfrenta o Internacional nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Beira-Rio. O Glorioso pode ser campeão já nesta partida. Caso o Palmeiras empate com o Cruzeiro, o Botafogo precisa vencer. Caso o Alviverde perca, um empate é suficiente para ser campeão.

continua após a publicidade

- Tem sido uma torcida muito apaixonada, muito presente. Eles têm apoiado sempre em todos os momentos. Portanto, para mim é uma imensa alegria estar aqui com eles a partir deste momento também. Fiquei ali (no trio elétrico com os jogadores), gostei de estar ali para poder acompanhar de perto. Sentir, de fato, a energia que nos é passada. E realmente é extraordinário poder ter estes momentos. Vivê-los como uma torcida também tão apaixonante, tão apaixonada. E que estava tão carente para que hoje possamos dizer que, finalmente, fizemos justiça à história da Botafogo - contou Artur Jorge

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte