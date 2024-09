Adriano comemora o seu gol em partida entre Flamengo x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro de 2009. (Foto: Julio Cesar Guimaraes/Lancepress!)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 16:49 • Rio de Janeiro

A última batalha do Imperador. Ídolo do Flamengo e da Inter de Milão, Adriano fará seu jogo de despedida dos gramados, oficialmente, no dia 15 de dezembro, no Maracanã. A partida reunirá seus amigos no Rubro-Negro e do clube italiano para um desfecho oficial.

O chamado evento Legends já tem data e local definidos: dia 15 de dezembro, num dos palcos que o reverenciou, o Maracanã. Por serem os clubes mais especiais que defendeu em seus quase 16 anos de carreira, Adriano vestirá a camisa rubro-negra em um tempo e a do time nerazzurro no outro. Pelo Flamengo, aliás, ele disputou 94 partidas e fez 46 gols. Já pela Inter foram 177 jogos e outros 74 gols.

– Muita gente me pedia essa despedida. Apesar de ter parado há alguns anos, faltava essa partida para finalizar meu ciclo. Eu devia isso a todos que torceram e ainda torcem por mim.

Como anfitrião, Adriano será o responsável por convidar e convocar jogador por jogador, uma lista das mais seletas, repleta de craques internacionais.

O craque jogou de 1990 a 99 na base do Flamengo, chegando ao profissional em 2000, logo sendo bicampeão carioca e levantando também a Copa dos Campeões. No ano seguinte, já era vendido justamente para a Inter. Após um empréstimo para a Fiorentina e uma venda para o Parma, retornava a Milão em 2004 para ganhar praticamente tudo (além dos 4 Italianos, foram 2 Copa Itália e 1 Supercopa da Itália). A volta triunfal para casa se deu em 2009, quando sagrou-se campeão brasileiro.

O projeto do jogo especial de despedida de Adriano é da MTR7, empresa de esportes focada no futebol, responsável por criar experiências extraordinárias e inovadoras, incluindo jogos ao vivo com as principais estrelas do Brasil, torneios globais, academias de futebol e outras atividades educacionais. Sempre com o compromisso de buscar maneiras novas e emocionantes de envolver fãs e jogadores.

– A história do Adriano se confunde com a do carioca, do brasileiro sonhador e guerreiro. O mundo reconhece isso. A Inter reconheceu isso. O futebol fez dele Imperador. A MTR7 tem a honra de organizar a última batalha do Adriano, sua despedida e a marca de seu legado. Estamos orgulhosos de ter sido a escolha do Didico e de participar de mais um sonho dele. - declarou Mauro Rozenszajn, CEO da MTR7.