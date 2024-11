O Jogo das Estrelas, tradicional evento de Zico que ocorre no final do ano, terá uma edição especial em 2025. O Galinho levará a festividade para Hiroshima, no Japão. O "Zico All Star Game", como o ex-jogador classificou em suas redes sociais, fará parte de uma série de homenagens aos 80 anos do bombardeio atômico que atingiu a cidade japonesa. Ronaldinho Gaúcho, aliás, é o primeiro nome confirmado.

O estádio que receberá o evento, em julho do próximo ano, será o Edion Peace Wing Hiroshim, que tem capacidade para receber cerca de 28 mil pessoas.

Zico está em Hiroshima, acompanhado de sua mulher Sandra e de seu filho Júnior Coimbra, um dos idealizadores do Jogo das Estrelas.

- Uma visita ao Museu do Memorial da Paz em Hiroshima e aproveitando para depositar flores no Parque do Memorial da Paz. Ano que vem se completa 80 anos da queda da bomba atômica e dentre os eventos acontecera o Zico All Star Game Hiroshima. Que o evento possa ajudar na mensagem da paz - publicou o Galinho, que é conselhjeiro do Kashima Antlers.

Zico durante edição do Jogo das Estrelas (Foto: Reprodução/Instagram)

Jogos das Estrelas em 2024

A edição do jogo de Zico no Brasil já está confirmado. No dia 28 de dezembro, o ex-jogador reunirá grandes nomes do futebol no Maracanã. Nesta temporada, aliás, o evento completa 20 anos.

Na edição anterior, o evento do Galinho agraciou 19 instituições: ABBR, Associação Semente da Vida da CDD, Capoeira IBCE, Casa Ronald RJ, CEEAK - Allan Kardec, Coletivo Vila Beira Mar, Desapego Solidário, É Por Amor, Fundação do Rim, Instituto Arteiros, Instituto Movimento e Vida, LIAP-Amor Puro, Maranathá Rio, Meninos de Luz, Origem Amorim, Projeto Avante e Repartir. O Instituto PHI foi beneficiado pelo Passaporte Solidário, um camarote especial no dia do jogo, e o NEAC-Projeto Equilíbrio recebeu 75 pares de chuteiras no projeto DOE GOLS.