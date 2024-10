Jogo de despedida de Adriano Imperador tem primeiros nomes confirmados

Adriano em ação pelo Flamengo em 2009 (Foto: Ricardo Cassiano/Lancepress!)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 16:30 • Rio de Janeiro

A “Última Batalha do Imperador”, a partida que marca a despedida de Adriano dos gramados já tem os primeiros nomes confirmados. A festa, marcada para 15 de dezembro, no Maracanã, reunirá grandes craques que jogaram ao lado do Imperador no Flamengo e na Itália, além de nomes históricos do futebol.

Adriano celebra gol pelo Flamengo em 2010 (Foto: Reprodução)

Zico e Junior, ídolos do Flamengo; Petkovic, Athirson, Zé Roberto, Léo Moura, Vagner Love, Ronaldo Angelim, Júlio César, Reinaldo, Toró, Sávio, Edilson, Denilson, que atuaram ao lado de Adriano com a camisa rubro-negra; além de outros jogadores renomados como Maicon (lateral), Emerson Sheik, Aloísio Chulapa, Beto, entre outros, são os primeiros confirmados para o jogo de despedida.

“O que era um sonho, está se tornando realidade. Estou muito feliz por contar com a presença de tantos craques e amigos no meu jogo de despedida, e ansioso para que chegue logo. Será uma grande festa”, comemorou o Imperador.

Adriano jogou de 91 a 99 na base do Flamengo, chegando ao profissional em 2000 e logo sendo bicampeão carioca e conquistando também a Copa dos Campeões. No ano seguinte, foi vendido justamente para a Inter. Após um empréstimo para a Fiorentina e uma venda para o Parma, retornava a Milão em 2004 para ganhar praticamente tudo (além dos quatro Italianos, foram duas Copa Itália e uma Supercopa da Itália). A volta triunfal para casa se deu em 2009, quando sagrou-se campeão brasileiro, tirando o clube onde foi criado de um jejum de 17 anos sem o título nacional. Pelo Flamengo, aliás, ele disputou 94 partidas e fez 46 gols. Já pela Inter foram 177 jogos e outros 74 gols.

O projeto do jogo especial de despedida de Adriano é da MTR7, empresa de esportes focada no futebol, responsável por criar experiências extraordinárias e inovadoras, incluindo jogos ao vivo com as principais estrelas do Brasil, torneios globais, academias de futebol e outras atividades educacionais. Sempre com o dever de buscar maneiras novas e emocionantes de envolver fãs e jogadores. Além da realização da MTR7, o evento tem também como parceiros a MCAsport e a empresa Diogo Souza Advogados.