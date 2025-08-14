São Paulo treina para jogo contra o Sport e pode apostar em promessas da base

O São Paulo treinou nesta quinta-feira (14) de olho no Sport. O jogo acontece neste sábado, dia 16, na Ilha do Retiro pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com decisão pela Libertadores na próxima semana, Hernán Crespo deve poupar alguns jogadores. Pelas oitavas da competição, o Tricolor vai para o "tudo ou nada" contra o Atlético Nacional em casa.

continua após a publicidade

Os jogadores que permaneceram mais tempo em campo no empate sem gols contra o Atlético Nacional, pela Libertadores, iniciaram o dia com atividades regenerativas na área interna e, em seguida, foram ao gramado para concluir o trabalho sob supervisão dos preparadores físicos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Os demais atletas começaram com exercícios de força também na parte interna. Depois, no campo, participaram de um treino técnico com ênfase em condicionamento físico, seguido por um trabalho tático posicional e, por fim, um jogo em campo reduzido, no formato sete contra sete.

continua após a publicidade

➡️Rafael Tolói fica a detalhes de acertar com o São Paulo

(Foto: Pedro Guedes / São Paulo FC)

Crias de Cotia participam de treino e pode ser opção do São Paulo

O São Paulo pode ter algumas novidades entre os relacionados para o jogo deste sábado, contra o Sport. Entre eles, a presença de algumas Crias de Cotia.

Os zagueiros Igão e Isac, o lateral-esquerdo Nicolas e o meia Pedro Ferreira, todos eles do Sub-20, estiveram presentes. É possível que os jogadores sejam opção para o confronto.

continua após a publicidade

O São Paulo treina novamente na manhã de sexta-feira (15) e, à tarde, viaja para Recife em voo fretado pela Sideral.