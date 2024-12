Cruzeiro ainda tem esperança de contar com torcida contra Palmeiras

O Cruzeiro ganhou mais uma preocupação para a partida de quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Mineirão, pela penúltima rodada do Brasileirão. Depois de ter caído para a nona colocação com os resultados do fim de semana, o clube foi comunicado pela CBF neste domingo (1º) que terá de jogar contra o time paulista com portões fechados.

continua após a publicidade

A entidade tomou essa atitude depois que o Ministério Público de Minas Gerais recomendou que a partida fosse disputada com torcida única, para evitar que torcedores do Palmeiras viessem a Belo Horizonte, depois da agressão que membros da torcida organizada Mancha Verde fizeram contra dois ônibus da torcida Máfia Azul, na BR-381, em Mairiporã (SP), em outubro.

➡️ Confira a tabela de classificação do Brasileirão e simule as rodadas finais

Como o Palmeiras protestou, alegando isonomia, já que, no jogo do turno, houve torcida das duas equipes, a CBF optou por portões fechados, diante da informação de que as autoridades policiais de Minas Gerais não garantiam segurança para o confronto. O vice-governador do Estado, Mateus Simões, no entanto, promete recorrer, a partir desta segunda-feira (2), da decisão.

continua após a publicidade

- Jogar sem torcida não é a mesma coisa. Esperamos que as autoridades competentes corrijam isso para termos nosso torcedor na partida contra o Palmeiras - lamentou o técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz.

Cruzeiro tem mais dois desfalques para enfrentar o Palmeiras

O técnico Fernando Diniz está preocupado com possibilidade de jogar sem torcida (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O treinador do Cruzeiro terá de quebrar a cabeça para definir os substitutos de dois jogadores suspensos pelo terceiro cartão amarelo: o volante Lucas Romero e o atacante Barreal. Ele continuará sem o meia Matheus Henrique, com fratura na costela, e o atacante Kaio Jorge, com contusão muscular na coxa direita.

continua após a publicidade

Apesar de o número de vagas na Libertadores de 2025 ter aumentado com o título do Botafogo, o Cabuloso está fora da faixa de classificação para a competição sul-americana. O time foi ultrapassado por Bahia e Corinthians na 36ª rodada e agora terá de brigar para voltar ao G8. Na última rodada, o Cruzeiro visita o Juventude, no domingo (8), em Caxias do Sul.