Com interesse no Vasco, bilionário grego confirma negociação com clube brasileiro

Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest, da Inglaterra, confirmou em entrevista à "Sky Sports" que negocia a compra de um clube brasileiro. O empresário grego teve seu nome ligado ao Vasco e acenou recentemente que quer conversar com a diretoria do para entender a SAF vascaína.

- É preciso ser algo importante, algo grande - disse Marinakis ao repórter Rob Dorsett, sobre a negociação com clube brasileiro.

Aos 57 anos, Marinakis em sua fortuna avaliada em 3,7 bilhões de dólares (cerca de R$ 21,4 milhões na cotação atual), de acordo com a revista Forbes. Ele é dono do grupo de frota de navios Capital Maritime Trading Corp.

O empresário, que também é dono do Olympiacos, da Grécia, e do Rio Ave, Portugal, quer expandir suas atividades no futebol. Para isso, ele contratou o executivo brasileiro Edu Gaspar, que fazia trabalho bem avaliado no Arsenal.

- Eu gostaria de cooperar com ele em um projeto global - afirmou o grego sobre Edu.

Quem é Evangelos Marinakis

Nascido em Pireu, na Grécia, Evangelos Marinakis é um empresário bilionário, de 57 anos, dono da Capital Maritime Group, que tem o patrimônio avaliado em 3,7 bilhões de dólares (R$ 22 bilhões na cotação atual).

A trajetória de Marinakis no mundo do futebol começou em 2010. Na época, o empresário se tornou dono do Olympiacos, além de presidente da Superliga da Grécia e vice da Federação Helênica de futebol.

Depois da chegada de Evangelos Marinakis, o Olympiacos começou a emplacar diversos títulos. Ao todo, foram sete consecutivos do Campeonato Grego e quatro Copas nacionais. Isso fez o empresário se tornar idolatrado pelos torcedores e um desafeto para os adversários.

Após anos de trabalho, em 2024, o Olympiacos fez história. Foi justamente nesta temporada que o time de Marinakis se consagrou como o primeiro clube grego a conquistar um título europeu ao levantar a taça da Uefa Conference League.