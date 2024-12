Torcedores do Botafogo enlouquecem com jogador ‘low-profile’ que não postou título

Após a vitória do Botafogo contra o Atlético-MG, que culminou no título inédito da Libertadores, a torcida alvinegra cobrou um dos principais jogadores do elenco por um motivo inusitado: o capitão Marlon Freitas não publicou nenhum story ou foto da comemoração do torneio continental.

Confira a reação da web:

Marlon Freitas revela bastidores do título do Botafogo e rebate críticas

Marlon Freitas ergue taça de campeão da Libertadores com o Botafogo (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

- A gente vem trabalhando muito. A gente lutou muito por esse sonho. Fizemos muitos sacrifícios para conquistar essa taça. Somos merecedores, somos merecedores. O torcedor merece, o clube… Foi muito difícil. Uma final, com um jogador a menos desde o início do jogo. Mas a gente superou, a gente sempre fala: não existe a palavra "desistir" para gente, e não desistimos - disse Marlon Freitas, que completou:

- Fui alertar eles (jogadores) que faltava pouco para o nosso sonho. Tinha 42, 43 minutos… Falei que faltava pouco, para a gente continuar, se dedicando, concentrado dentro do jogo. (Falei) que ia acontecer, e aconteceu. Mentalmente estávamos muito forte dentro do jogo, mesmo com um a menos praticamente o jogo todo. Então, assim, mentalmente a gente estava muito forte.

Marlon Freitas também foi questionado sobre as críticas ao mental do Botafogo na reta final da atual temporada. Poucas semanas antes da decisão da Libertadores, o Glorioso viu a liderança encurtar e o Palmeiras ocupar a primeira colocação antes da 36ª rodada. Porém, o Alvinegro superou o clube paulista e, na mesma semana, garantiu o título da Libertadores.

- Assim, eu respeito muito tudo o que falam, sabe? Jamais vou retrucar, é uma opinião que a gente tem que respeitar. Mas a gente sabe do trabalho que é feito no dia a dia. Tem muita coisa que vocês da imprensa não conseguem ver, não tem acesso. É muito sacrifício que a gente fez nesse momento, muito mesmo. Foi muito difícil chegar até aqui, pela Libertadores, pegando adversários difíceis. Esse grupo merece, esse grupo nunca desistiu, nunca vai desistir - afirmou o capitão do Botafogo.