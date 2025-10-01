Mudança no calendário do futebol mantém problema na Data Fifa

As mudanças no calendário do futebol brasileiro anunciadas nesta quarta-feira (1) alongam o Campeonato Brasileiro para todos os meses do ano e jogam a final da Copa do Brasil pro fim da temporada, mas ainda não são capazes de atingir um aspecto que tem sido motivo frequente de reclamação dos clubes: o pós-Data Fifa. Em 2026, jogadores que forem convocados para a Seleção Brasileira continuarão suscetíveis a jogar por suas equipes no dia seguinte a estarem em campo pela equipe nacional.

Foi o que aconteceu, por exemplo, no mês passado. O goleiro Hugo Souza esteve com a Seleção na Bolívia na noite de terça-feira, 9 de setembro, e entrou em campo para jogar pelo Corinthians na noite seguinte, na Neo Química Arena, quando a equipe enfrentou o Athletico Paranaense pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Jean Lucas, do Bahia, enfrentou a mesma maratona para alinhar diante do Fluminense no Maracanã.

Calendário do futebol mantém jogos após partidas da Seleção

Havia a expectativa de que, com as mudanças no calendário do futebol brasileiro, a CBF retirasse as rodadas de meio de semana, que tradicionalmente acontece na quarta-feira, um dia após o término da Data Fifa. Mas isso não vai acontecer.

— No ano de 2026 a gente não consegue atingir esse objetivo. Nós temos uma Copa do Mundo, e ela aumentou significativamente. São 39 dias de Copa do Mundo, mais nove dias de Data Fifa conectada com ela, mais liberação de atleta… O total dá em torno de 55 dias especificamente para a Copa do Mundo. Aí você coloca mais o período de férias, que é obrigatoriedade por lei, e sobra muito pouco no calendário para a gente poder fazer esse ajuste — justificou o diretor de Competições da CBF, Julio Avellar.

— O que a gente almeja é que, ao longo dos próximos anos, através de eficiências na tabela, a gente consiga começar a proteger o pós. Não é uma garantia, mas é o nosso objetivo — acrescentou o dirigente.

