Ídolo do Vasco aponta caminhos para o time sem Coutinho: 'O elenco dá possibilidades'

A saída de Philippe Coutinho do Vasco pegou torcedores e bastidores de surpresa. O meia alegou questões de saúde mental para deixar o Cruz-Maltino, decisão que, na visão de um dos grandes ídolos do clube, precisa ser compreendida e respeitada.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Sorato analisou o impacto da despedida do camisa 10 e projetou os caminhos para a equipe comandada por Fernando Diniz. Bicampeão brasileiro pelo Vasco, em 1989 e 1997 — sendo autor do gol do título contra o São Paulo, no Morumbi, em 1989 —, além de ter treinado o sub-20 cruz-maltino entre 2012 e 2014, o ex-atacante destacou a importância de olhar também para o lado humano da decisão.

- Essa situação da saída do Coutinho pegou todo mundo meio de surpresa. Ele alegou motivos de saúde mental — e eu acho isso relevante. Só ele sabe como está se sentindo, a pressão que está sobre ele. Enfim, ele tem uma característica mais introvertida. É um jogador de muita qualidade, mas com esse perfil. Talvez não tenha conseguido lidar bem com tudo isso, o que também é compreensível - afirmou.

Sorato em campo pelo Vasco (Foto: CR Vasco)

Sorato reforçou que, assim como o jogador escolheu retornar ao clube, agora optou por sair — e a decisão deve ser respeitada.

- Da mesma maneira que ele escolheu e quis vir para o Vasco, agora ele não quer continuar — e nós temos que respeitar. Pode causar estranheza, mas precisa ser respeitado.

Alternativas no elenco do Vasco

Na análise do ídolo cruz-maltino, o elenco atual oferece opções capazes de suprir a ausência do meia. Ele aponta que há substitutos imediatos e possibilidades de variação tática.

- O Vasco hoje tem um substituto imediato para a função dele, que é o Rojas. Ele tem entrado muito bem nos jogos. É um jogador de bastante mobilidade, movimentação e um pouco mais jovem, então traz uma intensidade maior na parte ofensiva. Tecnicamente também é bom jogador. Quando entra, apresenta alternativas interessantes de movimentação, habilidade, batida na bola, tem bola parada - disse Sorato.

Sorato também destacou outras peças que podem ser utilizadas por Fernando Diniz para deixar a equipe mais ofensiva.

- Se o Diniz quiser deixar o time um pouco mais agudo, pode usar o Marino aberto pelo lado direito, com o Nuno também fazendo essa função (centralizada), que ele consegue desempenhar. O elenco do Vasco hoje tem algumas alternativas para substituição. Na minha visão, o substituto imediato é o Rojas, que tem correspondido quando entra.

Rojas em campo pelo Vasco contra o Madureira (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Perda de genialidade e possível ganho coletivo

Apesar de enxergar soluções internas, Sorato reconhece que a saída de Coutinho representa a perda de um talento diferenciado.

- Em relação ao que o Vasco deixa de ter, acho que é aquele toque de genialidade. É verdade que Coutinho vinha com bons números nesse início de ano, mas não é um jogador tão intenso, nem consegue repetir tantas vezes grandes jogadas como se espera dele. Ainda assim, o Vasco perde um atleta de classe mundial.

Por outro lado, ele acredita que o cenário pode fortalecer o coletivo.

- Essa saída pode trazer uma cooperação e uma entrega maior dos jogadores que ficaram, para suprir essa qualidade altíssima do Coutinho. Quando você não tem um jogador de nível mundial, quem está ali passa a entregar mais, a se dedicar mais.

Confiante no trabalho da comissão técnica, Sorato aposta na capacidade de Diniz de reorganizar o time e buscar a evolução desejada.

- Hoje o Vasco tem um elenco mais robusto, que dá ao Fernando Diniz algumas possibilidades. Tenho certeza de que ele vai saber usar isso da melhor maneira. Eu torço e vejo uma evolução, acredito que o Vasco pode virar essa chave e que os resultados positivos que todos nós queremos — e que a torcida tanto pede — vão começar a acontecer.

