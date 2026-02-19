Abel fará mudanças no time do Palmeiras para as quartas do Paulistão; veja provável escalação

O Palmeiras deu sequência à preparação para enfrentar o Capivariano em partida marcada para sábado (21), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelas quartas de final do Paulistão. Nesta quinta-feira (19), na Academia de Futebol, o time realizou mais um treinamento, mas ainda não encerrou os trabalhos antes do jogo decisivo.

O técnico Abel Ferreira fará mudanças em relação ao time que entrou em campo pela última vez no Estadual, contra o Guarani, quando já estava classificado e entrou com uma equipe mista. Desta vez, por ser jogo único em busca da vaga na semifinal, a comissão técnica mandará a campo sua equipe titular.

Durante as atividades, o elenco foi a campo e realizou testes de biomecânica do movimento, agilidade e velocidade. Depois, a comissão de Abel Ferreira comandou trabalhos táticos de construção de jogadas, marcações e trocas de passes, entre outros. Houve ainda atividades técnicas em dimensões reduzidas com a participação de três times (dois em campo e um à espera). O treino durou 1h45.

O Verdão fez a segunda melhor campanha da primeira fase, com 16 pontos, cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Além disso, o Palmeiras está invicto há 19 jogos como mandante (14 vitórias e cinco empates desde agosto de 2025), marca que não era atingida desde o período entre julho de 2022 e junho de 2023, quando obteve 33 partidas de invencibilidade em casa (26 vitórias e sete empates).

Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan (Jhon Arias); Flaco López e Vitor Roque.

Possível estreia de Arias no Palmeiras

Regularizado, o atacante admitiu estar "muito ansioso" para dar seus primeiros passos pelo Verdão e disse que espera conquistar muitas taças pelo seu novo clube.

- Fui muito bem recebido por todos, pela comissão, pelos meus companheiros e pelo clube como um todo. Então, agora acho que é conseguir chegar muito bem preparado para o primeiro jogo. Estou ansioso pela minha estreia, para começar a escrever minha história aqui no Palmeiras e que ela seja cheia de títulos e de coisas boas - disse o colombiano, ao canal do Palmeiras no Youtube.

