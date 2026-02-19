Fluminense encara cenário inédito em 2026 antes de enfrentar o Vasco

Pela primeira vez desde o início da temporada, o Fluminense terá uma semana cheia de preparação antes de entrar em campo. O clássico contra o Vasco, válido pela semifinal do Campeonato Carioca, está marcado para domingo (22), às 18h, no Estádio Nilton Santos. Desde que iniciou os trabalhos em janeiro, o Tricolor não havia conseguido um intervalo completo para treinos e recuperação física por conta da sequência intensa de partidas.

continua após a publicidade

➡️ Vasco x Fluminense: confira as informações sobre ingressos para o clássico

A maratona começou logo nos primeiros dias do ano e manteve o elenco em ritmo acelerado. De 14 de janeiro até 16 de fevereiro, foram dez jogos em pouco mais de um mês, entre Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro. Nesse período, o time enfrentou Madureira, Boavista, Nova Iguaçu, Flamengo, Grêmio, Botafogo (duas vezes), Bahia, Maricá e Bangu. O duelo mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre o Bangu, no dia 16 de fevereiro, no Maracanã, que garantiu a classificação para a semifinal estadual.

Agora, o cenário muda. Entre a vitória sobre o Bangu, na segunda-feira (16), e o clássico de domingo (22), O Fluminense terá 6 dias de intervalo. O técnico Luis Zubeldía usa o período para dar respiro físico aos jogadores e fazer ajustes táticos com o elenco completo.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense reencontra Vasco na semifinal do Carioca com ferida aberta

O argentino opta por formações diferentes partida a partida nesse início de ano. O objetivo é dar rodagem e profundidade ao elenco, além de preservar os jogadores para a temporada 2026. No ano passado, o Tricolor disputou o Mundial de Clubes e teve calendário apertado. Nos dias posteriores aos jogos, os atletas com maior minutagem passam sempre por um treinamento de recuperação de forma separado do resto do grupo. Com isso, a sequência de jogos sem pausa acaba impossibilitando um planejamento mais completo de descanso, preparação física, técnica e tática.

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

John Kennedy, Savarino e Soteldo em treino nesta quinta-feira (19) no CT do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Fluminense x Vasco na semifinal do Carioca

O primeiro confronto entre Fluminense e Vasco será no Nilton Santos porque o Maracanã receberá, no mesmo dia, Flamengo x Madureira, pela outra semifinal. A partida de volta do Tricolor está marcada para o dia 1º de março, às 18h, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

continua após a publicidade

📅 Datas e horários das semifinais

Fluminense x Vasco

1 . Jogo de ida: 22/02 (domingo), 18h – Nilton Santos 2 . Jogo de volta: 01/03 (domingo), 18h – Maracanã

Madureira x Flamengo

1 . Jogo de ida: 22/02 (domingo), 20h30 – Maracanã 2 . Jogo de volta: 02/03 (segunda-feira), 21h – Maracanã

Para acompanhar as notícias do Fluminense, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.