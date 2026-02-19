ANÁLISE: Botafogo sente falta de potência e força no ataque

O Botafogo esbarrou novamente na própria limitação no terço final do gramado e empilhou grandes chances desperdiçadas. Diante do Nacional Potosí, na última quarta-feira (18), pela ida da segunda fase preliminar da Libertadores, os diversos erros custaram um resultado positivo na altitude de aproximadamente 4 mil metros na Bolívia.

continua após a publicidade

O placar fora de casa deixou o confronto aberto, com o Glorioso tendo amplo favoritismo para reverter e até aplicar uma goleada no Nilton Santos devido à disparidade dos elencos. Em Potosí, Martín Anselmi não foi com força máxima por causa dos problemas no elenco e viu um "festival" de gols perdidos.

➡️ Léo Linck explica efeitos da altitude em derrota do Botafogo: 'O ar não veio'

➡️ Botafogo esbarra em displicência na Bolívia, mas vê cenário claro na Libertadores

continua após a publicidade

Faltou poder para definição e esse é o roteiro do ano. Sem Arthur Cabral, com problemas médicos não detalhados pelo clube, Matheus Martins foi novamente o escolhido para atuar por dentro, como referência — ele iniciou desta forma contra o Flamengo, pelo Carioca. O camisa 11, no entanto, não vive grande fase, assim como todas as outras peças de ataque.

Arthur Cabral é o centroavante titular do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo liga alerta com seca de gols

Anselmi vê em Matheus Martins um jogador polivalente, que, por seu estilo, com mais velocidade, pode avançar nas costas da marcação, flutuar nas faixas do gramado e dar boa opção. Falta ao atacante, no entanto, o "faro de gol". O mesmo pesa a Jordan Barrera, que vem atuando centralizado mais recuado apesar de ser jogador de ataque pelos lados de campo.

continua após a publicidade

O Botafogo sente falta de protagonismo como referência no ataque. Há no elenco opções como Chris Ramos e Joaquín Correa, mas que ainda se recuperam de lesão. O jovem Kadir, apesar de prestigiado, vê na comissão técnica a blindagem necessária para não ser queimado em meio ao momento e, assim, poder finalizar sua formação.

Contra o Nacional Potosí, na próxima quarta-feira (25), o Botafogo tem como dever de casa fazer valer o favoritismo, confirmar a distância técnica e golear para se classificar. O trabalho, agora, será para aumentar a performance de olho na sequência, já que o adversário da terceira fase sairá do confronto entre Argentinos Juniors, que venceu a ida por 1 a 0 fora e casa, e Barcelona-EQU.

+ Aposte nos jogos do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!